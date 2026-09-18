李대통령 “김승원 임명 여부, 최종 결론 내리지 못해…국민 눈높이 고려”

이재명 대통령은 18일 김승원 법무부 장관 후보자 임명 여부와 관련해 “아직 최종 결론은 내지 못했다”며 “많은 사안과 지적들, 여러분들이 갖고 있는 역량과 국민의 눈높이 등을 고려해 신중하게 결정하겠다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 관련 질문에 “인사는 하면 할수록 어렵다는 생각이 든다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 “인사의 기준, 판단의 근거들도 다 다르다. 나름의 최선의 인선을 했다고는 하지만, 국민 검증 과정에서 여러 가지 논란들이 발생하고 있는 걸 보고 있다”고 했다. 김 후보자를 향해 제기된 신약 임상시험 승인 청탁 의혹 등을 고려하고 있다는 뜻으로 읽힌다. 더불어민주당은 전날 국회 법제사법위원회 전체회의를 열고 김 후보자 인사청문경과보고서를 단독으로 채택했다.

이 대통령은 용혜인 전 성평등가족부 장관 후보자 등 2기 개각 인사를 둘러싼 논란으로 불거진 ‘인사 시스템 부실’ 비판에 대해선 “나름의 시스템으로 나름의 노력을 하지만 언제나 부족하다”며 “인사 시스템을 지금 재점검해보려고 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 “현재 모든 추천 인사들에 대해 아무런 지적 없이 칭찬받기만을 바라는 것은 과욕일 것”이라며 “우리로서는 최선을 다했지만, 또 추가로 발견되는 문제들도 있고 우리가 판단한 것과 또 다른 판단들이 제기되기도 한다”고 했다. 이어 “그것 역시 그러한 점에까지 대비하고 준비하지 못한 우리의 잘못이고 부족함일 것”이라고 말했다.

앞으로 인사 검증에 최선을 다하겠다는 의지도 표했다. 이 대통령은 “아마 완벽하게, 앞으로는 어떤 문제도 발생하지 않을 것이라고 장담하기는 어렵지만 최선을 다하겠다는 말씀을 드린다”고 했다.

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