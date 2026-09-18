李 대통령 “북미대화 사전조정 계속…‘한국 패싱’ 우려 안 해도 돼”

이재명 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 회동 가능성과 관련해 “가능성을 현실로 만들기 위해 최대한 노력해야 한다”며 정부가 북·미 대화를 위한 사전 조정 작업을 진행하고 있다고 밝혔다.
이 대통령은 18일 열린 기자회견에서 북·미 정상 간 만남의 성사 가능성에 대해 “단정할 수 없다”면서도 “분명한 것은 트럼프 대통령은 대화를 원하고 있고, 저 역시 트럼프 대통령에게 대화를 권하고 있다는 것”이라고 말했다. 이어 “북·미 대화가 가능할 수 있도록 우리는 사전 조정 작업을 나름대로 계속하고 있다”며 “여전히 어려운 것은 사실이지만 불가능하다고 단정할 수도 없다”고 강조했다.
북·미 대화가 본격화할 경우 한국이 소외될 수 있다는 이른바 ‘남측 패싱’ 우려에는 선을 그었다. 이 대통령은 “대화가 진전되는 초기에는 우리가 좀 멀리 떨어져 있을 수도 있다”면서도 “북·미 관계 진전을 위해 대한민국 정부가 해야 할 역할이 있고, 북·미 협력을 위해서도 우리 정부의 역할이 없을 수 없다”고 말했다. 그러면서 “패싱이라고 하는 우려는 하지 않아도 된다”고 밝혔다.
이 대통령은 특히 북·미 대화에서 한국 정부의 가시적인 역할이나 성과를 앞세우기보다 실질적인 진전을 이끌어내는 데 무게를 두겠다는 뜻을 내비쳤다. 그는 “우리 측의 단기적 이익을 위해 전체적인 장기 이익을 포기해서는 안 된다”며 정부가 성과를 “선점 또는 독차지”하려다 더 큰 성과를 얻을 기회를 놓치는 것은 옳지 않다는 취지로 설명했다. 북·미 직접 대화가 먼저 진행되더라도 이를 ‘한국 패싱’으로 규정하기보다는 대화 성사를 지원하고 이후 한국의 역할을 확보하는 데 초점을 맞추겠다는 입장으로 풀이된다.
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