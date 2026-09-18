李대통령 “진보·개혁 이상 꿈꾸는 우리 모두 친문, 친노, 친김대중이며 동지들”

이재명 대통령은 18일 “민주주의와 진보, 개혁의 이상을 꿈꾸며 더 좋은 세상을 위해 행동하는 우리는 모두 친문(친문재인)이고 친노(친노무현)이며 친김대중이며, 이재명의 동지들”이라고 밝혔다.

이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 기자회견 모두발언에서 여권 내 갈등과 관련해 “이 가슴 아픈 현실이 만들어진 데 수많은 원인과 동인이 있겠지만, 더불어민주당 제1 당원이자 국정 최고 책임자인 저의 책임이 가장 크다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 검찰개혁 등을 둘러싼 범여권 내 이견 관련해 “같은 곳을 바라보는 사람들끼리도 어느 길이 빠른지, 어느 길이 더 안전한지에 대한 생각은 다를 수 있다. 경로와 방법이 조금 다르다는 이유로 같은 곳을 바라보고 함께 했던 사람들의 진심까지 의심하지는 말아 달라는 호소의 말씀을 드린다”고 했다. 또 “목숨 바쳐 내란을 이겨내며 국민주권정부의 성공을 위해 온 마음으로 함께 했던 분들이 서로 혐오의 언어를 주고받는 현실이 안타깝다”며 “더 나은 세상을 꿈꾸며 실천했던 누군가가 배제의 대상으로 지목돼 상처받고 아파하는 모습이 참으로 가슴 아프다”고 말했다.

이 대통령은 “미운 마음이 들고, 누군가를 탓하고 싶더라도 저와 정부의 부족함을 탓해달라. 더 많이 듣고, 더 소통하고, 먼저 손을 내밀겠다”며 “작은 차이가 서로를 밀어낼 이유가 아니라, 더 좋은 해답을 찾아가는 힘이 될 수 있도록 뼈를 깎는 각오로 더 노력하겠다”고 다짐했다.

이 대통령은 이재명정부의 개혁 의지는 변함없다는 점도 강조했다. 이 대통령은 “통합하려다 개혁이 흐려졌다는 질책을 받기도 했고, 개혁을 추진하며 통합의 진정성을 의심받기도 했다”며 “그러나 저와 정부가 과정과 방법에서 부족했던 것이지 우리가 나아갈 방향이 달라진 것이 아니라고 단호히 말씀드릴 수 있다”고 역설했다.

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