李 대통령 “연임할 생각 전혀 없다”…연임제 개헌 소신은 유지

“저는 연임할 생각이 전혀 없습니다.”

이재명 대통령은 18일 기자회견 모두발언에서 대통령 연임제 개헌이 자신의 연임을 위한 것이라는 의혹에 이같이 밝혔다. 대통령 연임제 도입을 비롯한 개헌 소신은 유지하면서도 자신에게 적용하기 위한 개헌 추진에는 선을 그었다.

이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견 '국민의 뜻, 국민의 삶 더 살피겠습니다'에서 발언하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 “헌법 개정을 통한 저의 연임은 헌법상 불가능하며, 저 역시 연임을 생각해 본 적조차 없음을 수차례 여러 경로로 밝혔다”고 했다. 이어 “그렇기에 연임하지 않겠다고 약속하라는 요구는 마치 제가 연임을 구상하다 포기하는 프레임을 만들려는 정치공세라 생각했다”고 밝혔다. 그러면서 “그럼에도 이 기회에 다시 한번 확고하게 말씀드린다. 저는 연임할 생각이 전혀 없다”고 강조했다.

개헌 자체는 여야 토론과 국민적 합의를 바탕으로 추진하겠다는 뜻을 밝혔다. 이 대통령은 “정치 상황에 대한 타협의 산물로 탄생한 1987년 헌법은 더 이상 오늘의 대한민국에 맞지 않는 옷이다”라며 “여야 정치권의 합리적 토론과 국민적 합의에 따라 개정될 수 있도록 노력하겠다”고 했다.

대통령 연임제 도입의 취지로는 정책 일관성과 국정 안정을 제시했다. 개헌 과제로는 5·18 광주민주화운동과 부마항쟁 정신의 헌법 전문 편입, 국민 기본권 강화, 대통령 권한 일부의 국회·지방정부 분산, 정책 일관성과 국정 안정을 위한 대통령 연임제 도입을 제시했다. 이 대통령은 “개헌에 대한 저의 입장은 오래전부터 일관되어 왔다”고 밝혔다.

권력구조 개편을 둘러싼 다른 의혹도 부인했다. 이 대통령은 “내각책임제나 이원 집정제를 도입하려 한다는 일각의 주장은 터무니 없는 것”이라고 했다.

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