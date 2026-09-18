“잠깐 휴업” 송지효, 개인 채널 잠시 휴식기 돌입

배우 송지효가 개인 유튜브 채널 운영을 잠시 멈추고 재정비의 시간을 갖기로 했다.

배우 송지효가 개인 유튜브 채널 운영을 잠시 멈추고 재정비의 시간을 갖기로 했다.

송지효 JIHYO SSONG

17일 송지효의 유튜브 채널에는 ‘To. 그동안 지효쏭을 사랑해주신 분들게’라는 제목의 영상이 업로드됐다. 이날 영상에서 송지효는 직접 샤부샤부를 요리하며 구독자들과 진솔한 대화를 나누는 시간을 가졌다.

이날 게스트가 누군지 묻는 말에 그는 “제가 특별하게 소개하고 싶어서 조금 이따가 초청하겠다”며 음식을 준비했다. 이어 “오늘의 게스트를 모셔오겠다”며 자리를 비운 뒤 다시 돌아와 자신이 직접 오늘의 게스트임을 밝히며 유쾌한 분위기를 자아냈다.

화기애애하게 식사를 이어가던 중 송지효는 조심스럽게 채널의 향후 운영 계획을 꺼내놓았다. 그는 “‘쏭마카세’ 앞치마를 잠깐 입었다 벗었는데 ‘쏭마카세’가 오늘이 마지막 방송이 될 것 같다”고 말을 꺼냈다가 이내 “잠깐 휴업을 하겠다”라고 정정하며, 채널을 잠시 쉬어간다고 구독자들에게 솔직하게 털어놨다.

송지효는 “조금 더 단단하고 알찬 모습으로 나타날 때까지 잠시만 기다려달라”며 이번 결정이 채널 폐쇄가 아닌 재충전을 위한 휴식임을 거듭 강조했다. 제작진이 아쉬운 기색을 내비치자 오히려 “마지막이 아닌데 울지는 말자”며 주변을 따뜻하게 다독였다. 이어 “좀 더 단단하고 완벽하게 하기 위해서 잠깐 쉬는 시간 가지는 것”이라며 아쉬움을 달랬다.

채널을 운영하면서 “못 해본 걸 해본 게 기억에 남는다”고 전했다. 특히 채널을 통해 김복준 교수와 만남을 가졌던 날을 회상했다. 그는 “너무 설레고 떨려서 내 얘기만 한 것 같아 후회를 많이 했다”고 밝혔다.

송지효는 “마음만 앞선다고 되는 게 아니구나”라며 “실천할 수 있는 채널이 돼서 돌아와야겠다”고 덧붙였다.

비록 정식 휴식기에 들어가지만 팬들과의 소통의 문을 완전히 닫는 것은 아니다. 송지효는 쉬는 동안에도 특별한 근황이나 기쁜 소식이 생기면 채널을 통해 소식을 전할 가능성을 열어두었다.

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