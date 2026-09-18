청년재단, 청년의 날 맞아 ‘작은 꽃집’ 운영…청년들에게 꽃과 응원 전해

사진=재단법인 청년재단 제공

재단법인 청년재단(이사장 오창석, 이하 ‘재단’)은 청년의 날을 맞아 9월 16일부터 18일까지 서울 종로구 청년재단 라운지에서 청년들에게 꽃을 선물하는 ‘작은 꽃집’을 운영하고 있다.

이번 행사는 9월 19일 청년의 날을 앞두고 재단을 찾는 청년들에게 청년의 날의 의미를 알리고, 일상 속 작은 응원을 전하기 위해 마련됐다.

재단은 3일간 장미, 카네이션, 거베라 등 총 150송이의 꽃을 준비해 청년들이 마음에 드는 꽃을 한 송이씩 가져갈 수 있도록 했다. 꽃과 함께 “언제나 너를 응원해”라는 메시지를 담은 응원카드도 전달했다.

사진=재단법인 청년재단 제공

재단과 업무협약을 맺고 청년 지원에 협력하고 있는 동아오츠카㈜도 오로나민C 음료를 후원해 청년들에게 응원의 마음을 보탰다.

청년재단 오창석 이사장은 “청년의 날을 맞아 꽃 한 송이와 함께 청년들에게 따뜻한 응원을 건네고 싶었다”며 “이번 행사가 재단을 방문한 청년들의 일상에 작은 즐거움과 힘이 되었기를 바란다”고 말했다.

한편 9월 19일 청와대에서는 ‘2026 청년의 날 기념식’이 열린다. 기념식은 청년에게 축하와 응원의 메시지를 전하는 1부 공식 기념식 ‘청년에게’와 청년들이 직접 자신의 생각과 경험을 이야기하는 2부 오픈마이크 ‘청년으로부터’로 진행될 예정이다.

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