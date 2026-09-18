아이유, 스타일리스트 결혼식 갔더니…드레스 입고 머리 정리해준 신부

가수 겸 배우 아이유가 헤어 스타일리스트의 결혼식에 참석한 가운데, 신부가 결혼식 당일 아이유의 머리를 직접 정리해주는 모습이 포착돼 화제를 모으고 있다.

포토그래퍼 이경호는 지난달 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 헤어 스타일리스트 김꽃비의 결혼식 현장을 담은 사진을 공개했다.

여러 장의 사진 가운데 특히 하객으로 참석한 아이유가 신부와 함께 있는 장면이 담긴 사진이 누리꾼들의 관심을 모았다.

포토그래퍼 이경호 사회관계망서비스(SNS) 캡처

사진 속의 아이유는 검은색 트위드 재킷과 스커트를 매치한 단정한 차림으로 신부 옆에 앉아 있다. 김꽃비는 웨딩드레스를 입고 부케를 든 채 채 아이유 옆에 자리했고, 촬영 도중 아이유의 머리카락이 흐트러지자 손으로 직접 머리를 정리해주는 모습이다.

이에 누리꾼들은 결혼식 당일에 웨딩드레스를 입은 상태에서도 담당 아티스트의 머리를 챙기는 신부의 모습이 재미있다는 반응을 보였다. 이경호는 이후 해당 사진을 다시 공개하며 “상황이 너무 예쁘고 재미있어서 셔터를 눌렀는데, 이 사진 한 장을 다들 너무 좋아해주졌다. 신부님의 프로 직업정신”이라고 적었다.

한편 아이유는 지난 10일 약 1년 만에 새 디지털 싱글 ‘이 별로부터’를 발표하며 가수 활동을 재개했다. 싱글에는 ‘이 별로부터’와 ‘디어 마이 크레이지 솔메이트’가 수록됐으며, 두 곡 모두 아이유가 직접 작사했다. 두 곡은 향후 발매될 정규 6집의 선공개곡이기도 하다. ‘이 별로부터’는 발매 직후 주요 음원 차트 정상에 올랐다.

아이유는 당초 9월 고양 스타디움 공연과 전국 투어를 계획했지만, 이관개방증 증세 악화로 d인해 공연과 정규 6집 발매 일정은 조정된 상태다.

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