이병헌♥이민정 아들 훌쩍 컸네…"뒷모습은 이제 성인 남자"

배우 이민정이 훌쩍 자란 아들 준후 군의 근황을 공개했다.

이민정은 17일 자신의 소셜미디어에 "뒷모습은 이제 성인 남자"라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.

이병헌 아들. 인스타그램

공개된 사진에는 이민정·이병헌 부부의 아들 준후 군이 카페에 앉아 노트북 화면을 바라보고 있는 모습이 담겼다. 2015년생인 준후 군은 어느새 훌쩍 자란 체격과 듬직한 뒷모습으로 눈길을 끌었다.

이민정은 앞서 아들의 큰 키가 화제가 되자 이에 대해서도 언급한 바 있다.

지난 7월 공개된 유튜브 채널 '오늘부터 황제성' 영상에서 방송인 황제성이 "걔는 키가 왜 이렇게 크냐"고 묻자 이민정은 "어렸을 때부터 우유를 되게 잘 먹었다"고 답했다.

이어 "남자애들 키는 또 다 커봐야 알지. 지금은 알 수 없다"고 말했다.

준후 군은 농구를 즐기고 있다. 다만 이민정은 아들이 농구선수로 활동한다는 일부 오해에 대해 "준후는 그냥 평범한 학생"이라며 "준후에게 농구는 일종의 분출구이자 취미"라고 밝힌 바 있다.

이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

<뉴시스>

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