기세 오른 예멘반군 내륙 유전지대까지 노려…전면전 우려

친이란 예멘 반군 후티가 홍해 해안선 통제권을 확보한 데 이어 예멘 정부군의 최대 거점이자 자원 요충지인 중부 마리브주, 남부 교통 요충지 타이즈주를 향해 공세를 확대하고 있다.



2022년 휴전 협정 이후 비교적 소강상태를 유지하던 예멘 내전이 전면전 양상으로 번질 것이라는 우려가 커지고 있다. 이란 전쟁에서 파생된 잔불이 아니라 큰불이 될 수 있다는 것이다.

예멘 후티 반군의 선전 매체 안사르 알라 미디어오피스가 지난 15일(현지 시간) 공개한 촬영 날짜 미상의 영상 사진에 예멘 동부 자우프에서 친이란 예멘 후티 반군 전투원이 사우디아라비아의 지원을 받는 정부군과 교전 중 픽업트럭에 장착된 무기를 발사하고 있다. AP연합뉴스

후티는 2014년 수도 사나를 기습 점령한 이후 북서부 대부분을 통제해 왔으나 마리브주는 점령하지 못했다.



예멘 전문가 무함마드 알바샤는 17일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 "마리브주는 반군 쿠데타에 저항해 온 정부군의 북부 마지막 보루"라며 "후티가 점령한다면 그들에게 상징적, 전략적으로 엄청난 승리가 될 것"이라고 말했다.



마리브주는 예멘 최대 규모의 석유·가스전이 집중된 곳으로 이곳이 함락되면 국제사회가 인정하는 예멘 정부는 경제적 젖줄을 잃게 된다. 이는 정부의 정통성 상실은 물론 수백만 명의 난민 사태를 유발하는 인도적 위기로 이어질 수도 있다.



전문가들은 마리브주가 무너지면 사우디아라비아와 긴 국경을 공유하는 동부 최대 주 하드라마우트로 향하는 길목이 열려 사우디의 국가 안보에도 직접적인 위협이 될 것으로 본다.

무장한 예멘 반군 후티 대원. EPA연합뉴스

또 사실상 남북으로 갈라진 예멘의 분단이 고착화될 뿐 아니라 사우디와의 긴장 완화 노력이 수포가 되고, 홍해 물류 불안과 글로벌 에너지 시장의 변동성이 한층 커질 수 있다는 전망도 나온다.



후티는 타이즈주도 동시에 노리고 있다. 타이즈주는 후티 통제 지역과 정부 임시 수도인 아덴을 연결하는 핵심 고속도로가 지나는 전략 요충지다. 후티는 타이즈주를 봉쇄해 정부군의 물류와 이동 통로를 차단하려는 속셈으로 보인다.



전황이 격화하면서 양측의 무력 충돌도 거세지고 있다. 후티는 최근 마리브주 상공에서 자체 제작 미사일로 사우디군의 F-15 전투기를 격추했다고 주장하고 잔해 영상을 공개했다.



이에 맞서 사우디군은 타이즈주와 하자주 등 반군 진지, 통신 시설에 30여 차례 공습을 가하며 맞대응했다. 이 과정에서 사우디 남부 타이프 지역에서는 요격된 후티의 드론 파편에 예멘인 1명이 사망했다. 후티가 사우디 국경을 넘어 공격을 강화한 이후 사우디 영토 내에서 확인된 첫 사망자다.



전투는 알자우프, 알바이다 등 예멘 내륙 전선으로도 확산하고 있다. 후티는 홍해 입구인 바브알만데브 해협 인근을 통제한 데 이어 사우디 국경지대인 알자우프의 알라바나트 군사기지 일대에서도 정부군과 치열한 육상 교전을 벌이는 것으로 알려졌다.



전문가들은 후티의 이번 공세를 자원 확보를 통한 경제적 자립과 중동 정세 주도권을 쥐기 위한 전략적 포석으로 분석한다. 마리브주의 석유 자원을 확보한다면 대외 의존도를 낮추는 동시에 사우디 국경을 직접 위협해 협상 테이블에서 압도적 우위를 점할 수 있기 때문이다.



반면 예멘 정부군은 서부 해안 전선 패배 이후 사기가 저하되고 내부 분열이 심화한 상태다. 미국 워싱턴연구소 에이프릴 알리 선임연구원은 NYT에 "현재 후티가 순풍을 타고 있다"며 "정부군은 극도로 분열됐다"고 진단했다.



사우디 역시 딜레마에 빠졌다. 12년째 군사 개입에도 후티를 축출하지 못하면서 공군력만으로 지상전 구도를 뒤집기는 역부족이라는 지적이 나온다.



후티가 사우디 남부 주요 시설을 향해 탄도미사일과 드론 공격을 재개하면서 사우디의 안보 부담도 더욱 커졌다. 이란의 공습 위험까지 대비해야 하는 '이중 압박'에 직면한 셈이다.

<연합>

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