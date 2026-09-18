최철호 "'특종세상' 3회차 촬영에 150만원…택배 열흘 일해야"

배우 최철호가 생활고를 겪던 당시 MBN '특종세상'에 출연하게 된 뒷이야기를 털어놨다.

최철호는 17일 유튜브 채널 '요즘 뭐해'에 출연해 과거 택배 상하차 일을 하던 시절을 떠올렸다.

최철호. 유튜브 캡처

최철호는 당시 '특종세상' 제작진으로부터 출연 제안을 받았다고 밝혔다. 처음에는 촬영을 망설였지만 함께 살던 룸메이트의 권유로 마음을 바꿨다고 했다.

그는 "룸메이트가 '왜 출연 안 하냐. 나쁜 짓 하는 것도 아니고 열심히 살려고 하는 거 아니냐. 돈도 줄 거 아니냐'라고 하더라"며 "일당 18만원보다 더 주겠지라는 생각에 출연료를 물었다"고 말했다.

이어 "3회차 촬영을 하고 출연료로 약 150만원을 받았다"면서 "택배 일을 9~10일 정도 해야 벌 수 있는 금액이었다"고 설명했다.

당시 최철호는 월요일 밤부터 토요일 새벽까지 오후 7시부터 다음 날 오전 6시까지 택배 상하차 일을 했다. 약 6개월간 일하며 한 달에 340만원가량을 벌었다고 밝혔다.

최철호는 사업 실패 등으로 생활고를 겪었고, 2020년 '특종세상'을 통해 택배 물류센터에서 일하는 모습을 공개했다.

2022년에는 술에 취한 채 자신이 다니던 회사 대표가 거주하는 빌라에 들어가 문을 두드리고 소리를 지른 혐의로 현행범 체포됐다.

최철호는 지난 6월 '특종세상'에 다시 출연해 해당 사건 등을 언급하며 고개를 숙이고 근황을 전했다. 현재는 수원 소재 전문학교에서 학생들에게 연기를 지도하고 있다.

<뉴시스>

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