코미디언 장용, 아내 자궁내막암 투병에 오열 “나 때문에 병이 됐나 싶어”

MBN ‘특종세상’ 화면 캡처

43년 차 코미디언 장용이 아내의 자궁내막암 투병 사실을 고백하며 끝내 눈물을 쏟았다.

지난 17일 방송된 MBN ‘특종세상’에서는 암 투병 중인 아내 성숙 씨를 곁에서 간호하며 하루하루를 보내고 있는 장용의 일상이 공개됐다.

18세에 처음 만나 10년간 연애한 뒤 결혼한 두 사람은 오랜 세월을 함께했지만 최근 아내의 암 투병으로 힘든 시간을 보내고 있다.

장용은 아내의 건강검진 당시를 떠올리며 “건강 검진을 받았는데 아내가 뭐 하나 수치가 되게 높더라. 그때만 해도 눈에 보이는 아픔은 없었다”며 “그러고 나서 하혈을 하기 시작했고, 진단 결과가 자궁내막암이라고 하더라”고 말했다.

아내 성숙 씨는 수술을 시작으로 항암과 방사선 치료까지 이어진 힘겨운 투병 과정을 털어놨다. 그는 “수술하고 항암하고 방사선 치료하고 몇 개월 했다”며 “어느 날 갑자기 머리도 다 빠지고, 약의 부작용 때문에 말초신경 장애가 와서 몸의 끝부분이 다 저렸다. 입맛도 떨어졌다”고 밝혔다.

장용에게 가장 힘든 순간은 아내의 외형적인 변화를 지켜보는 일이었다. 그는 “가장 힘들었던 건 머리가 다 빠졌을 때다”라며 “거울을 보면서 가발을 쓰고 있는 아내의 표정을 옆에서 지켜보는데 ‘꿈이었으면 좋겠다’, ‘현실이 아니었으면 좋겠다’는 생각이 들더라”고 털어놨다.

그러면서 장용은 아내의 병을 자신 탓으로 돌리며 자책했다. 그는 “나 때문이다. 내가 뭐 좋은 걸 안겨줬어야 하는데 나쁜 것만 뭉쳐서 줬나 보다. 아내가 이걸 다 받아서 쌓아두고 있다가 이렇게 됐구나”라며 눈물을 보였다.

이어 “아내가 하지 말라는 사업을 하다가 망해도 보고 금전적으로 쪼들림을 받고 은행 빚이 생겼다”며 “다달이 독촉장이 오는데도 잔소리를 안 하더라. 지금 돌아보면 그런 것들을 본인이 속으로 다 쌓아놔서 그게 덩어리로 병이 됐나 하는 생각이 많이 든다”고 말했다.

암 투병 이후 두 사람은 강화에 집을 마련해 작은 텃밭을 일구며 지내고 있다. 직접 채소를 키우며 즐거워하는 아내의 모습을 보며 장용은 일상의 작은 변화에서 희망을 찾고 있었다.

장용은 “배추, 무 모종이 와서 점점 크는 것에 대한 즐거움, 아내가 그걸 보는 것에 대한 힐링이 있다”며 “본인이 즐거워하니 병을 치료하는 데 분명히 도움이 된다고 믿는다”고 말했다.

아내를 위한 보양식 준비에도 정성을 쏟았다. 서해안 갯벌에서 직접 낙지를 잡은 장용은 “아내가 몸이 허해서 낙지를 잡아 닭을 사서 보양식으로 해신탕을 해주려고 한다”며 애틋한 마음을 드러냈다.

아내가 힘겨워하며 산책 도중 주저앉을 때에도 장용은 곁을 지키며 함께 시간을 보냈다.

장용은 아내가 잠든 뒤에는 홀로 시를 쓰며 자신의 마음을 달래고 있다. 2년 전 시집을 발표하며 시인으로도 활동하기 시작한 그는 “혼자 있는 시간에는 이렇게 하루를 정리하고 제가 쓰는 시 쓰기가 제일 좋다”며 “고요한 시간에 나하고 대화하는 시간을 갖는 게 참 행복하다”고 말했다.

이어 시를 쓰게 된 이유에 대해 “그때 사실 아내도 그렇고 저도 되게 다운됐나 보다. 뭔가 나도 돌파구를 하나 찾고 싶었다”며 “글씨 쓰기 좋아하고 실력이 있든 없든 시도 끄적여 보니까 긴 거는 못 쓰니까 짧게 한 번 써보자 싶었다. 우리 코미디 개그도 함축의 묘가 있다. 시도 함축이다”라고 설명했다.

한편 서울예대 연극과 출신인 장용은 1983년 제3회 MBC 라디오 개그콘테스트를 통해 데뷔했다.

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