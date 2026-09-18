'방미' 조현 외교장관, 美상하원 의원 만나…내일 루비오와 회담

한미 외교장관 회담을 위해 미국을 방문한 조현 외교부 장관은 17일(현지시간) 미 연방 상·하원 의원들을 만나 한미 관계와 주요 현안에 대해 의견을 교환했다.



조 장관은 이날 워싱턴DC에 도착한 뒤 빌 해거티 상원의원(공화·테네시)과 하원 법사위원장인 짐 조던 하원의원(공화·오하이오) 등을 면담한 것으로 전해졌다.

조현 외교부 장관이 지난 17일 인천 영종도 인천국제공항 제2여객터미널에서 한미 외교장관회담을 위해 출국에 앞서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

조 장관은 이들 의원에게 한미 현안과 관련한 한국 정부의 입장을 설명하고, 한미 동맹과 경제·통상 분야에서의 양국 협력 강화를 위한 미 의회 차원의 관심과 지원을 당부한 것으로 알려졌다.



조 장관은 18일에는 마코 루비오 미 국무장관과 회담을 하고 양국 현안을 논의한다.



이 자리에서는 한국 정부의 대미 투자 프로젝트와 호르무즈 파병 문제 등이 논의될 것으로 전망된다.



앞서 조 장관은 미국 출국길에 인천국제공항에서 기자들과 만나 대미 투자 발표 연기 배경에 대해 "한미 간 이견이 있다기보다 국내 절차적 문제를 좀 확실히 하기 위한 것이라고 알고 있다"고 밝혔다.



아울러 미국이 요청한 호르무즈 해협 파병 문제에 대해선 "아직 정해지지 않았고 여러 요소를 감안해 검토 중"이라는 기존 입장을 재확인했다.

<연합>

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