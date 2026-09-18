‘AI 규제’ 막은 빅테크 3인방…젠슨황·저커버그·머스크, 트럼프 설득

인공지능(AI) 안전성을 둘러싼 속도조절론이 미국 정치 최대 화두로 떠오른 가운데, 주요 AI 빅테크 수장들이 도널드 트럼프 대통령을 설득해 민간 주도 AI 규제기구 설립을 막은 것으로 전해졌다.

트럼프와 대화하는 젠슨 황과 일론 머스크. AP연합뉴스

월스트리트저널(WSJ)은 16일(현지 시간) 복수의 소식통을 인용해 “마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO), 젠슨 황 엔비디아 CEO, 일론 머스크 스페이스X CEO는 최근 업계가 비용을 내는 형태의 규제기관 설립안에 대한 우려를 대통령에게 전달해 결국 이를 보류시키는 데 성공했다”고 보도했다.

데미스 허사비스 구글 딥마인드 의장이 금융산업규제국(FINRA)과 유사한 형태의 AI 규제기관을 만들고 업계가 자금을 출연하는 방안을 제안해 현실화 단계까지 갔으나, 메타·엔비디아·스페이스X CEO가 트럼프 대통령을 돌려세워 무산시켰다는 것이다.

WSJ은 “많은 업계 인사가 이 구상을 지지했으나 저커버그, 황, 머스크는 반대했다”며 “이들은 누가 이 기구 구성원으로 선정될지의 불확실성과 오픈AI·앤트로픽·구글에 권력이 집중될 가능성을 우려했다”고 부연했다.

이들은 최근 몇 주 동안 트럼프 대통령과 차례로 개별 면담을 갖고 현 행정부가 추진해온 상대적으로 완화된 AI 규제 기조를 선호한다는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다.

백악관 내부에서도 AI 규제를 둘러싼 입장이 엇갈렸다. 수지 와일스 백악관 비서실장과 스콧 베선트 재무장관, 숀 케언크로스 국가사이버국장 등은 AI에 대한 감독과 가이드라인 강화를 추진한 반면, 데이비드 색스 백악관 과학기술자문위원장은 트럼프 대통령에게 최소 규제 접근법을 지속적으로 설득한 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 AI와 데이터센터를 둘러싼 규제 움직임을 비판하는 글을 올리며 AI 산업의 성장을 강조했다. 그는 “AI와 데이터센터에 대한 병적인 음모가 벌어지고 있다”며 “이를 반기는 것은 중국뿐”이라고 주장했다.

미국 AI 업계는 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO가 개발 속도조절의 필요성을 주장하는 글을 올린 이후 찬반양론이 팽팽하게 맞서고 있다.

샘 올트먼 오픈AI CEO와 허사비스 구글 최고과학자 등은 아모데이 CEO의 문제의식에 공감한 반면, 황 CEO와 저커버그 CEO는 개발 속도 조절에 반대하는 입장을 보여왔다.

황 CEO는 최근 세일즈포스 행사에서 “안전은 최우선 과제지만 공학적 문제이기도 하다”며 “속도와 안전 두 가지를 동시에 달성할 수 있다”고 주장했다.

저커버그 CEO 역시 외부 규제기구 없이도 개별 기업이 자체적으로 적절한 AI 개발 속도를 설정하고 유지할 책임과 역량이 있다는 취지로 발언하며 규제기구 설립에 반대했다.

머스크 CEO는 아모데이 CEO의 주장에 대해 “다리오가 맞다”고 동조했지만, 자신이 이끄는 AI 기업 스페이스XAI 차원에서는 AI 개발 속도와 관련한 구체적인 계획을 내놓지 않고 있다.

앞서 허사비스 구글 최고과학자는 미국 금융산업규제국(FINRA)을 모델로 삼아 민간 주도로 AI 규제와 표준을 설정하는 기구를 설립하는 방안을 제안했다.

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