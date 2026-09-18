3년 만에 돌아온 하계 아시안게임…19일 일본 나고야서 개막

아시아 대륙 최고의 스포츠 축제인 하계 아시안게임의 20번째 대회가 이번 주말 본격적인 막을 올린다.



2026 아이치·나고야 아시안게임은 19일 오후 6시부터 일본 나고야의 미즈호 공원 육상경기장에서 열리는 개회식으로 16일간의 열전에 돌입한다.

2026 아이치·나고야 아시안게임 개막을 사흘 앞둔 16일 일본 나고야역에 아시안게임 홍보물이 걸려있다. 연합뉴스

하계 아시안게임은 통상 4년에 한 번 열리지만, 직전 대회인 2022 항저우 대회가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 여파로 1년 늦은 2023년에 개최되면서 이번에는 3년 만에 돌아오게 됐다.



일본에서 하계 아시안게임이 열리는 것은 1958년 도쿄, 1994년 히로시마 대회 이후 32년 만이자 역대 세 번째다.



이번 대회엔 43개 종목, 71개 세부 종목에서 469개의 금메달이 걸려있다.



항저우 대회보다 3개 종목, 10개 세부 종목이 늘었다. 가상현실(VR) 기술을 활용한 태권도 종목인 '버추얼 태권도', 테니스와 스쿼시의 장점을 섞은 '빠델', 축구와 탁구를 결합한 '테크볼'이 새로 선보인다.



이번 대회엔 아시아올림픽평의회(OCA) 소속 45개 국가올림픽위원회(NOC)와 난민팀(Asian Refugee Team)을 포함해 1만여명의 선수단이 경쟁을 벌인다.



현청 소재지인 나고야를 비롯한 아이치현 곳곳에서 개최되며, 일부 종목 경기는 도쿄, 오사카, 시즈오카 등에서도 열린다.



대한민국 선수단은 크리켓과 빠델을 제외한 41개 종목에 1천51명의 선수단을 파견했다.



2014년 인천 대회에서 종합 2위에 오른 뒤 2018 자카르타·팔렘방 대회와 항저우 대회에서는 연이어 3위에 자리했던 한국 선수단은 이번에도 일단 목표는 '톱3 유지'로 두고 있다.



항저우 대회(금42·은59·동89)와 비슷한 금메달 40∼45개로 종합 3위를 지키는 걸 우선 목표로 삼으면서 '깜짝 선전'도 기대하는 분위기다.



한국은 아시안게임에서 통산 금메달 787개, 은메달 723개, 동메달 915개, 총 2천425개의 메달을 획득해 이번 대회에선 800번째 금메달리스트와 2천500번째 메달리스트가 탄생할 수 있다.



야구에서 5회 연속, 남자 축구에서는 4회 연속 우승을 노리며, 배드민턴 여자 단식 세계 1위 안세영, 2024년 파리 올림픽 펜싱 남자 사브르 2관왕 오상욱, 수영 간판 황선우와 김우민, 육상 높이뛰기의 우상혁, e스포츠 리그 오브 레전드(LoL)의 황제 '페이커' 이상혁 등의 활약도 주목된다.



한국 선수단은 10일 남자 농구를 시작으로 이미 경기 일정을 진행 중이며, 본단이 17일 현지에 입성해 적응에 집중하고 있다.



개회식 선수단 기수로는 탁구 스타 신유빈과 조정 대표 김동용이 선정돼 태극기를 들고 행진의 선봉에 선다.



이번 대회엔 북한도 14개 종목 선수 107명으로 구성된 선수단을 파견한다.



항저우 대회 때보다 선수단 규모는 다소 줄었으나 역도, 레슬링, 복싱, 사격 등 강세 종목에서 메달에 도전한다.



이번 대회 슬로건은 'IMAGINE ONE ASIA ここで、ひとつに'다. 영문은 '하나의 아시아를 상상하라', 일본어는 '여기서, 하나로'라는 뜻으로, 아시아의 유대와 화합을 강조했다.



마스코트는 '호노혼'(HONOHON)으로, 일본어로 '불꽃'의 어원인 '호노호'에서 이름이 비롯됐다.



호노혼은 호랑이 머리에 물고기 몸을 한 상상 속 동물 '샤치호코'가 불꽃과 조화를 이룬 형상이다. 샤치호코는 아이치·나고야의 수호신으로 여겨진다.



축제의 시작을 알릴 개회식은 영화, 연극, 디지털 아트 등 다양한 분야에서 활동한 나고야 출신 연출가 쓰쓰미 유키히코가 총감독을 맡았다.



아시아 선수들의 하나 된 마음을 의미하는 '하트비트'를 콘셉트로 두고 지역의 역사와 문화, 첨단 기술이 조화를 이룬 다채로운 공연이 펼쳐질 것으로 전해졌다.



성화는 1958년과 1994년 하계 아시안게임이 열렸던 도쿄와 히로시마에서 각각 채화된 뒤 지난달 나고야성에서 합쳐졌으며, 이후 아이치현의 40개 지자체를 통과하는 성화 봉송이 진행됐다. 개회식의 대미를 장식할 최종 점화자는 여전히 베일에 싸여 있다.



개회식을 앞두고는 일본 항공자위대 곡예 비행단 블루 임펄스가 아이치현 내 주요 장소에서 곡예비행을 할 예정이다.

<연합>

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