젠슨황·저커버그·머스크, 트럼프 설득해 AI규제기구 무산

인공지능(AI) 속도조절론이 대두된 상황에서 엔비디아·메타·스페이스X 등 거대 기술기업 수장들이 도널드 트럼프 대통령을 설득해 관련 규제기구 설립을 막은 것으로 나타났다.



젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 마크 저커버그 메타 CEO, 일론 머스크 스페이스X CEO는 최근 트럼프 대통령에게 규제 기구 설립에 대한 우려를 전달해 설립을 무산시키는 데 성공했다고 미 일간 월스트리트저널(WSJ)이 복수 소식통을 인용해 17일(현지시간) 보도했다.

트럼프와 대화하는 젠슨 황과 일론 머스크. AP연합뉴스

이들은 데미스 허사비스 구글 최고과학자의 제안으로 AI 업계에서 논의돼온 민간 주도 AI 규제 기구가 세워지면 오픈AI와 앤트로픽, 구글 등 3대 AI 선두 기업으로 권력이 집중될 가능성을 제기하며 반대했다고 소식통은 전했다.



이들은 또 해당 기구의 임원 등 구성원으로 누가 선정될지와 관련해서도 우려를 표한 것으로 알려졌다.



최근 몇 주 동안 트럼프 대통령과 차례로 개별 대화를 나눈 이들은 현재 행정부가 취하고 있는 '가벼운 규제'를 선호한다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.



백악관과 행정부 내부에서도 AI 규제와 관련해 의견이 양분됐다.



수지 와일스 백악관 비서실장과 스콧 배선트 재무장관, 숀 케언크로스 국가사이버국장 등은 AI 감독·가이드라인 강화를 추진해왔으나 데이비드 색스 백악관 과학기술자문위원장 등이 트럼프 대통령에게 최소 규제 접근법을 지속 설득했다고 WSJ은 전했다.



결국 트럼프 대통령은 최근 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "AI와 데이터센터에 대한 병적인 음모가 벌어지고 있다"며 "이를 반기는 것은 중국뿐"이라고 발언하는 등 AI 기술 가속화에 힘을 실었다.



미국 AI 업계는 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO가 개발 속도조절의 필요성을 주장하는 글을 올린 이후 찬반양론이 팽팽하게 맞서고 있다.



샘 올트먼 오픈AI CEO와 허사비스 구글 최고과학자 등은 이에 동조했지만, 황 CEO와 저커버그 CEO는 반대 입장을 펴고 있다.



황 CEO는 최근 세일즈포스 행사에서 "안전은 최우선 과제이지만 공학적 문제이기도 하다"며 "속도와 안전 두 가지를 동시에 달성할 수 있다"고 주장했다.



저커버그 CEO도 외부 규제 없이도 개별 회사가 스스로 적절한 개발 속도를 설정하고 유지할 책임과 능력이 있다고 말해 규제 기구 설립에 반대했다.



반면 머스크 CEO는 아모데이의 주장에 대해 "다리오가 맞다"고 동조하는 반응을 보였지만, 실제 AI기업 스페이스XAI 차원에서는 AI 개발 속도와 관련한 구체적인 계획을 내놓지 않아 왔다.



허사비스 구글 최고과학자는 최근 미국 금융산업규제국(FINRA)을 모델로 한 민간 주도 AI 규제·표준 설정 기구 설립을 제안한 바 있다.

<연합>

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