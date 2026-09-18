‘수원 마약 좀비’ 30대 남성, 혐의 인정…검찰 구속 송치 [사건수첩]

길거리에서 몸을 축 늘어뜨린 채 비틀거리는 모습이 사회관계망서비스(SNS)에 퍼지며 이른바 ‘수원 마약 좀비’로 불렸던 30대 남성이 두 달여 만에 마약 투약 혐의를 시인했다. 경찰은 이 남성을 검찰에 구속 송치할 예정이다.

경기 수원권선경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의를 받는 30대 남성 A씨를 이달 18일 검찰에 구속 송치하고, A씨에게 향정신성의약품을 건네 함께 투약한 공범 30대 남성 B씨를 불구속 송치할 예정이라고 17일 밝혔다.

‘수원 마약 좀비’로 알려진 영상. SNS 캡처

A씨는 올해 초 해외에서 필로폰을 투약하고 지난 7월까지 자택에 일부를 소지한 혐의를 받는다. 앞서 A씨는 지난 6월22일 수원시 권선구 버스정류장 인근에서 등이 굽은 채 양팔을 늘어뜨리고 서 있는 영상이 SNS에 확산하며 마약 투약 의혹이 제기됐다.

당시 A씨는 간이검사에서 필로폰 양성이 나왔으나 소변 정밀검사 음성으로 판정돼 석방됐다. 하지만 이후 국립과학수사연구원 모발 감정에서 양성이 나오고 자택 압수수색에선 필로폰이 발견되면서 경찰 수사를 받아왔다. A씨는 그간 “정신과 약물 때문”이라며 혐의를 강하게 부인해 왔으나, 지난 9일 증거인멸 우려로 구속된 뒤 조사에서 심경의 변화를 일으켜 해외 필로폰 투약 사실을 자백했다.

경찰은 A씨의 출입국 기록 및 모발 감정 결과를 토대로 진술에 신빙성이 있다고 판단해 투약 혐의를 추가했으며, 당시 영상 속 이상 행동이 B씨로부터 전달받은 향정신성의약품 투약 영향일 가능성도 파악해 수사를 마쳤다.

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