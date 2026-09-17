삼시 세끼 똑같이 먹는데…시간대만 바꿔도 살 빠진다?

아침·점심·저녁을 평소보다 이른 시간에 먹는 것이 체중 감량과 혈압 관리, 포만감 유지에 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 소개됐다.

지난 16일(현지 시간) 데일리메일에 따르면 지난해 슬로베니아 연구진은 식사 시간을 오전 8시부터 오후 4시까지로 제한한 결과, 3개월 동안 약 4.5㎏의 체중이 감소하고 체지방 감소와 혈당 안정 효과가 나타났다는 연구 결과를 내놨다.

영양사 소피 메들린은 하루 중 이른 시간에 더 많은 칼로리를 섭취하는 것이 체중과 심혈관 건강에 일부 도움이 될 수 있다고 설명했다.

실제 2022년 하버드대 연구에서는 과체중·비만 성인 16명을 대상으로 같은 칼로리를 이른 시간과 늦은 시간에 섭취하게 했다.

이른 식사 그룹은 오전 8시께 첫 끼를 먹고 오후 4시30분께 저녁을 먹었으며, 늦은 식사 그룹은 정오까지 첫 끼를 미루고 오후 8시30분께 저녁을 먹었다.

늦게 먹은 그룹에서는 배고픔을 유발하는 호르몬이 높고 포만감과 관련된 물질은 낮게 나타났다.

다만 일각에서는 이러한 효과가 짧은 시간 안에 식사하면서 자연스럽게 섭취 칼로리가 줄어든 데 따른 것일 뿐이라는 지적도 나온다.

메들린은 특정 시간이 과식이나 체중 증가를 반드시 막아준다고 보장할 수는 없다며, 잠들기 2~3시간 전에는 주요 식사를 마치는 것이 중요하다고 강조했다.

전문가가 제시한 식사 시간은 기상 후 1~2시간 이내에 아침 식사를 하고, 4~5시간 뒤 점심을 먹은 뒤 저녁은 취침 2~3시간 전에 먹는 방식이다.

일반적인 수면 패턴이라면 아침은 오전 7~9시, 점심은 낮 12시~오후 2시, 저녁은 오후 6~8시가 적절한 시간대가 될 수 있다.

<뉴시스>

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