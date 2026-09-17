영국, 금리 3.75%로 동결…BOE 총재 "금리 인상 가능성"

영국 중앙은행인 잉글랜드은행(BOE)이 17일(현지시간) 기준금리를 연 3.75%로 동결했다.



잉글랜드은행은 지난해 12월 0.25%포인트(p) 인하를 마지막으로, 올해 여섯 차례 통화정책위원회에서 연속해서 금리를 유지했다.



통화정책위원회 9명 중 6명이 3.75% 유지에 찬성했고 3명은 4.00%로 0.25%p 인상해야 한다는 의견을 냈다. 이는 로이터 통신이 조사한 시장 전문가 전망과 일치한다.



앤드루 베일리 BOE 총재는 "지금까지 글로벌 에너지 비용 상승이 영국의 물가와 임금 결정에 미친 영향은 제한적이었다"면서도 "변동성이 오래 지속될수록 물가 상승에 미치는 영향은 커지고 우리가 물가상승률 2% 목표치로 되돌아가기 위해 기준금리를 인상해야 할 가능성도 커진다"고 말했다.



전날 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)는 기준금리를 연 3.75∼4.00%로 0.25%p 인상했으며, 유럽중앙은행(ECB)도 지난 10일 3대 정책금리를 0.25%p씩 인상했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지