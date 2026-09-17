최휘영 장관, 어연선 단장 임명 논란에 “예술행정 능력 평가한 것”

거센 반발이 일어나고 있는 어연선 국립어린이청소년극단 초대 단장 임명에 대해 최휘영 문화체육관광부 장관이 “책임을 느낀다"는 입장을 밝혔다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 17일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 열린 문화예술정책자문위원회 연극 분과 제4차 회의에서 사업 추진 방향과 협력 방안을 논의하고 있다. 문화체육관광부 제공

최 장관은 17일 서울 종로구 국립현대미술관 서울에서 열린 문화예술정책자문위원회 연극 분과 제4차 회의에서 "모두가 공감하고 지지하는 분이 임명되지 못한 데 책임을 느낀다"고 말했다. 앞서 최 장관은 지난 11일 어연선 전 광명문화재단 대표를 국립어린이청소년극단 초대 단장 겸 예술감독으로 임명했다. 이를 두고 국제아동청소년연극협회 한국본부는 같은 날 성명서를 통해 "경력 어디에서도 어린이·청소년 공연예술 분야의 전문성은 찾아볼 수 없다"며 임명 철회를 촉구했다. 연대 서명에는 16일 기준 한국극작가협회와 한국여성연극협회 등 10개 협회와 383명의 개인·단체가 이름을 올렸다.

이날 회의에 자문위원으로 참석한 방지영 국제아동청소년연극협회 한국본부 이사장은 "어 단장의 임명 철회를 다시 한번 엄중하게 요청한다"고 거듭 밝혔다. 이에 최 장관은 "기준 없이 판단한 것이 아니라, 어 단장의 예술행정 전문가로서의 능력을 평가해 임명한 것"이라며 "많은 분이 실망하고 야단치시니 마음이 무겁다. 어 단장이 잘하실 수 있도록 챙기겠다"고 답했다.

어 단장은 세종문화회관 공연기획팀장·예술단협력팀부장, 극단 '현장' 대표, 광명문화재단 대표이사 등 예술 행정 분야에서 오랫동안 활동했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지