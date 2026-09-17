포항시의회 민생경제특위, 민생경제 해법 찾아 현장속으로

소상공인시장진흥공단·경북신용보증재단·상인회 등과 간담회 잇따라 개최
경북 포항시의회 민생경제특별위원회는 침체된 지역 경제에 새활력을 불어넣고 소상공인과 전통시장 등 민생경제 현장의 어려움을 살피기 위해 본격적인 현장 행보에 나섰다.
민생경제특위 위원들과 의회사무국 직원들은 16일 오전 신형산교 일원에서 출근길 시민들을 대상으로 ‘물가안정 및 소비촉진 캠페인’을 펼쳤다.
지속되는 고물가와 소비 위축 등으로 어려움이 가중되고 있는 지역 상권에 온기를 불어넣기 위해 마련된 이날 캠페인에서 위원들과 직원들은 출근길 시민들에게 지역 내 소비와 전통시장·골목상권 이용을 당부하며, 지역 경제 살리기에 동참해 줄 것을 호소했다.
이어 같은 날 오후에는 소상공인시장진흥공단 포항센터와 경북신용보증재단 동부센터를 잇달아 방문, 소상공인시장진흥공단·경북신용보증재단·전통시장 상인연합회 등과 소상공인 지원과 전통시장 활성화를 위한 합동 간담회를 개최했다.
참석자들은 소상공인과 전통시장의 현장 애로사항을 가감 없이 공유하고, 각 기관의 지원사업 현황을 살펴보는 한편 실제 현장에서 체감하는 제도적 한계와 보완점 등을 논의했다.
이날 간담회에서는 ▲전통시장 이용객의 편의 증진과 쾌적한 시장 환경 조성을 위한 환경 개선 방안을 비롯 ▲장기간 숙련된 기술과 전문성을 보유한 우수 소상공인을 발굴·육성하기 위한 ‘백년소상공인’ 사업의 홍보 및 지원 확대 ▲소상공인의 경영 부담 완화를 위한 경영안정바우처 지원 대상 및 지원금액 확대 ▲전통시장으로의 소비 유입 촉진을 위한 온누리상품권 활용 확대 등 실질적인 민생경제 활성화를 위한 다양한 의견이 제시됐다.
특히 민생경제특별위원회 위원들은 소상공인과 전통시장 등 민생경제 현장에 실질적인 도움이 되는 지원이 이루어져야 한다는 데 공감하고, 현장의 의견이 실제 정책으로 이어질 수 있도록 지속적인 소통과 협력이 필요하다는 데 뜻을 모았다.
조민성 위원장은 "오늘 현장에서 수렴한 소중한 목소리와 건의사항을 바탕으로 시 집행기관 및 유관기관과 긴밀히 협력해 실효성 있는 민생 안정 대책을 마련하겠다”며 “현장의 어려움이 정책에 반영되고 시민과 소상공인이 체감할 수 있는 변화로 이어질 수 있도록 의회 차원에서도 적극적으로 살피겠다”고 말했다.
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