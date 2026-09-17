광양만권 황금산단에 거양이앤씨 제조 공장 준공

광양만권 경제자유구역 내 황금산업단지에 지역 대표 향토기업인 ㈜거양이앤씨의 전기·통신 기자재 제조 공장이 새로 들어서며 지역 부품 제조 산업에 활력을 불어넣고 있다.

광양만권경제자유구역청은 17일 거양이앤씨가 황금산단에서 총 60억원을 투자한 전기·통신 기자재 신규 공장 준공식을 개최했다고 밝혔다.

17일 광양만권 경제자유구역 황금산업단지 거양이앤씨에서 열린 공장 준공식에서 구충곤 광양경자청장(왼쪽 네번째), 박성현 광양시장, 이기연 광양시의회 의장, 우광일 거양이앤씨 대표 등이 참석한 가운데 테이프커팅을 하고 있다. 광양경자청 제공

이번에 준공된 공장은 거양이앤씨가 기존 사업장을 확장 이전한 것으로, 부지 면적은 5706.3㎡(약 1729평) 규모다. 신공장 가동을 통해 25명의 신규 고용 창출과 함께 지역 내 전기·통신 기자재 생산 능력이 크게 향상될 것으로 기대된다.

거양이앤씨는 포스코 광양제철소의 우수 시공사이자 핵심 협력사로 입지를 다져온 광양의 대표적 향토 기업이다. 전남 사랑의열매 ‘나눔명문기업 1호’로 가입하는 등 지역 사회공헌 활동에도 앞장서 왔다.

이날 준공식에는 구충곤 광양경자청장, 박성현 광양시장, 이기연 광양시의회 의장, 우광일 거양이앤씨 대표 등 주요 기관장 및 기업체 관계자 120여 명이 참석했다.

구충곤 광양경자청장은 “이번 공장 투자로 전기·통신 기자재 생산량을 크게 늘리고 신규 일자리를 창출함으로써 지역 부품 제조산업 발전에 크게 기여할 것으로 기대한다”며 “광양시와 긴밀히 협력해 거양이앤씨가 더욱 승승장구할 수 있도록 적극적인 행정 지원에 나서겠다”고 말했다.

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