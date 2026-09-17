포항시 '포스코 2차 부분 파업, 지역 경제 위기 대응' 회의

경북 포항시는 포스코 2차 부분 파업에 따른 지역 경제 영향을 점검하고 분야별 대응 방안을 마련하기 위한 '포항 지역 경제 위기 대응 2차 대책 회의'가 열렸다.

회의는 17일 시청 중회의실에서 열린 가운데 포항시·포항시의회·고용노동부 포항지청·포항상공회의소·포스코·포항철강산업단지관리공단·한국은행 포항본부 관계자, 금융기관·소상공인·전통시장 관계자, 포스코 협력 업체 대표 등이 참석했다.

17일 포스코 2차 부분 파업과 관련, 지역 경제 영향을 점검하고 분야별 대응 방안을 마련하기 위한 '지역 경제 위기 대응 2차 대책 회의' 모습. 포항시 제공

참석자들은 포스코 노사 분규에 따른 지역 경제 영향을 공유하고, 부분 파업 장기화 등에 대비한 분야별 대응 방안을 논의했다.

시는 16일 제2회 추가 경정 예산으로 기업 경영 안정 자금 이차보전 예산 14억원을 확보하고, 소상공인 경영 안정을 위한 특례보증 재원도 300억원 추가 조성해 파업 장기화 때 지역 경제 전반으로 미치는 악영향을 선제 차단할 계획이다.

지역 소비 활성화 대책도 추진한다.

포항 사랑 상품권을 10월 300억원, 11월 170억원 규모로 조기 확대 발행하고, 추석맞이 관광객을 대상으로 숙박 할인 프로모션도 진행할 계획이다.

또 범시민 소비 촉진 캠페인과 외식 상권 활성화 이벤트를 추진하고, 시청 구내식당 휴무를 확대한다.

상권 주변 주정차 단속도 탄력적으로 운영해 지역 상권 활성화에 매진할 예정이다.

이날 회의에 참석한 기관 단체장은 포스코가 지역 경제에 차지하는 비중과 지역 사회에 미치는 영향을 고려해 추석 명절을 앞둔 민생 경제 안정에 힘을 모으고, 노사 간 존중과 원만한 대화로 조속하게 협상이 타결되기를 촉구했다.

박용선 시장은 "포스코의 생산·출하 상황과 협력 업체의 경영·고용 동향을 지속적으로 점검하고, 소상공인과 전통 시장 등 민생 경제에 미치는 영향까지 상세한 모니터링을 통해 시민들의 근심과 걱정을 덜 수 있도록 신속하게 대응하겠다"고 말했다.

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