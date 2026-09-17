李대통령, IEA 사무총장에 “에너지 안보 국제적 협조”

이재명 대통령이 17일 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장을 만나 중동발 에너지 위기 대응과 아시아·태평양 지역의 에너지 공급망 회복력 강화 방안을 논의했다. 정부와 IEA는 이 대통령이 지난 6월 주요 7개국(G7) 정상회의에서 제안한 아시아 에너지 공급망 협력 구상을 구체화해 공동 대응에 나서기로 했다. 기후에너지환경부와 IEA는 이날 아시아 에너지 안보 협력을 위한 양해각서도 체결했다.

대화 나누는 李·비롤 사무총장 이재명 대통령이 17일 청와대에서 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장을 접견하고 있다. 이 대통령은 “전 세계적으로 에너지 위기가 고조되고 있어 국제에너지기구도 고민이 많을 것 같다”며 “대한민국도 IEA의 전략적 방침에 따라서 국제적인 협조를 아끼지 않겠다”고 말했다. 청와대사진기자단

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 비롤 사무총장을 접견하고 “재생에너지 중심으로 에너지 체계를 대대적으로 바꾸는 중인데 최근 중동 위기 때문에 생긴 에너지 위기가 전환에 큰 장애가 되고 있다”며 “대응 방식이나 앞으로 전개될 상황에 대해 좋은 의견을 부탁드린다”고 했다.

비롤 사무총장은 “에너지 안보의 일환으로 전기화가 굉장히 중요한 정책으로 대두되고 있다”며 “한국 정부에서 전기화를 에너지 정책의 중심에 두신 것을 굉장히 좋게 보고 있다”고 화답했다. 이 대통령은 전기화로 나아가는 과정에서 원전 활용에 대한 입장도 문의했고, 비롤 사무총장은 “원전도 보조적으로 운영되면 화석연료 의존도를 낮추고 온실가스 배출 감축에 기여할 수 있다”며 긍정적으로 평가했다고 강유정 청와대 수석대변인은 전했다.

정부와 IEA는 아시아 지역 에너지 안보 강화와 기후위기 대응을 위한 ‘회복탄력적·통합적 아시아 에너지 안보 협력’(RISE ASIA)을 본격 추진하기로 했다. 이 사업은 전통적인 에너지·자원 수급뿐 아니라 재생에너지 전환과 전기화, 전력시스템 안정성과 회복력 등을 통합적으로 다뤄 아시아 국가들의 에너지 위기 대응 역량을 높이기 위한 구상이다.

파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장이 17일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 한-IEA 회복탄력적·통합적 아시아에너지안보협력 파트너십 업무협약(MOU) 체결식 및 공동 기자회견에서 글로벌 에너지 이슈 브리핑을 하고 있다. 오른쪽은 김성환 기후에너지환경부 장관. 뉴시스

비롤 사무총장은 이날 서울 종로 포시즌스호텔에서 열린 한·IEA 아시아 에너지 안보 협력 양해각서 체결식에서 “화석연료 수입 의존도가 높은 아시아에서 에너지원과 공급경로를 다변화하는 동시에 청정에너지 확대와 전기화, 전력시스템 강화를 보다 빠르게 추진할 필요가 있다”고 강조했다. 김성환 기후부 장관도 “중동 에너지 공급망 불안과 네팔 대홍수는 에너지 안보와 기후위기가 따로 떨어진 문제가 아니며, 어느 한 국가의 노력만으로 해결하기 어려운 초국경적 위기임을 보여준다”고 했다.

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