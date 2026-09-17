서울 유일 탈북청소년학교, 지역민 반발에 또 떠돌게 되나

북한이탈주민(탈북민)을 부모로 둔 북한배경청소년 대안학교인 여명학교 교사(校舍) 신축에 대한 2차 주민설명회가 열린 17일 오후 7시, 서울 강서구 여명학교 설명회 현장은 상당히 격앙되어 있었다. 참석 주민 중 일부는 ‘주민동의 없는 여명학교 건립 결사반대’란 문구가 담긴 손팻말을 들어올리며 “반대”를 외쳤다. 여명학교 인근 아파트 단지 일부 주민이 중심이 된 ‘여명학교 건립 반대 비상대책위원회(비대위)’는 “제대로 고지되지 않은 1차 설명회를 인정하지 않는다”며 신축을 추진 중인 서울시교육청 담당자에게 사과를 요구했다. ‘아이들을 위한 유아시설 변경 즉각철회’를 요구했지만 비대위가 말하는 ‘아이’의 자리에 여명학교 학생들은 없는 듯했다. 비대위는 의견수렴 과정과 절차 등을 강하게 문제 삼았다. 자신을 ‘비대위원장으로 활동하고 있다’고 소개한 남성은 “일부 탈북민, 세현고 교장 등 인근 학교 관계자들 등만 불렀던 게 어떻게 주민 설명회냐”며 “인근 주민들조차 보도를 보고 나서야 알게 된 설명회는 절차적 정당성 확보를 위한 것으로 인정할 수 없다”고 목소리를 높였다. 부지 문제를 해결하지 못해 20여년간 이곳저곳 옮겨 다닌 여명학교가 어렵게 잡은 자체 시설 확보 기회가 일부 주민의 강한 반대에 또다시 날아갈 위기에 직면했다.

반대 팻말 들고 설명회 참석 17일 서울 강서구 여명학교에서 열린 옛 염강초등학교 부지 활용 주민설명회에서 참석자들 중 일부가 북한배경청소년 대안학교 여명학교의 건립을 결사반대한다는 손팻말을 들고 있다. 연합뉴스

비대위 단체대화방에는 강서구 가양동 일대에 임대주택과 특수학교 등 기피 시설이 과도하게 집중돼 있다는 주장이 다수 등장한다. 그중 하나로 대안학교인 여명학교가 지목됐다. 현재 폐교된 염강초등학교 건물을 빌려 쓰는 여명학교는 지난 7월 통일부, 서울시교육청, 현대자동차그룹 등과 업무협약을 맺고 현재 부지에 새 건물을 지어 2029년부터 운영을 이어갈 예정이지만, 주민들은 이에 이의를 제기하고 있는 것이다.

2004년 문을 연 여명학교는 서울시 유일의 북한이탈주민 청소년 대안교육기관이다. 2010년 서울시교육청의 정식 대안학교 인가를 받은 뒤 서울 중구 남산 건물에 자리를 잡았다. 2019년 자체 학교 건물을 짓기 위해 은평구 부지 매입을 추진했지만 탈북민에 대한 부정적 인식을 가진 주민들의 반대로 무산됐다. 이후 2023년 폐교된 염강초등학교 건물의 임시 사용 허가를 받아 운영해왔지만, 사용 기한이 2027년 2월까지여서 안정적인 거처를 마련해야 하는 상황이었다.

주민들의 반대 이유는 사전 논의 부재와 절차적 정당성 부족이다. 염강초 부지에는 2030년 유아들에게 놀이와 체험 중심의 교육 환경을 제공하는 유아교육진흥원이 들어서기로 했는데, 여명학교 건물까지 포함된 복합 배치 계획으로 변경된 이유를 납득하기 어렵다는 것이다. 주민들은 여명학교 교사 신축이 알려진 지난 7월 4자 업무협약 이후에야 1차 주민설명회(8월12일)가 열렸고, 그마저도 개최 직전에야 공지돼 대다수 주민이 알지 못했다는 입장이다.

그러나 비대위 내부 논의를 들여다보면 이야기가 달라진다. 여명학교를 둘러싼 논란은 최근 강서구 일대에서 이어지는 개발·시설 갈등과도 맞물려 있다. 정부는 8·13 주택 공급 대책에서 강서구 염창근린공원 훼손지를 서울 내 유일한 신규 공공택지로 발표하고 1000가구를 공급하기로 했다. 그러나 지난 11일 열린 주민설명회는 해당 부지에 지역 인프라 확충을 요구하는 주민 200여명의 반발로 무산됐다. 단체대화방에도 ‘아이 키우기 좋은 강서’라는 지역 구호를 앞세워 기존 주민이나 자녀를 위한 시설 확충을 요구하는 목소리가 지배적이다. 일부 주민은 “특정 계층을 위한 시설 건립은 형평성에 어긋난다”, “탈북민 대안학교를 만든다는 발상 자체가 통합교육 취지에 위배되는 것 아니냐”며 여명학교 교사 설립에 불만을 쏟아냈다.

문제는 주민들이 말하는 ‘아이 키우기 좋은 강서’의 논의에 여명학교 104명의 학생은 등장하지 않는다는 점이다. 여명학교 전교생 대부분은 제3국 출생(제3국출생 97명, 북한출생 7명)으로 주로 언어·문화적 차이로 정규 학교 적응에 어려움이 큰 아이들이 입학 대상이다. 상당수가 가족해체 경험에 따른 심리적 문제, 한부모가정 등 취약한 가족환경, 언어, 탈북민에 대한 사회적 편견과 선입견 등 학업과 일상생활에서의 어려움도 있다. 그런 북한배경청소년들에게 안정적인 생활 공간과 양질의 교육 기회를 제공할 수 있는 서울 내 유일한 대안교육기관이 여명학교다. 그러나 공개된 주민 발언에서는 북한배경 청소년을 위한 대안교육기관이 왜 존재해야 하는지, 반복되는 이전과 부지 갈등이 학생들의 교육과 정서에 어떤 영향을 줄 수 있는지에 대한 논의는 찾아보기 어렵다.

여명학교는 학생들의 상처를 가장 우려하고 있다. 조명숙 여명학교 교장은 이날 통화에서 “아이들에게 정확한 상황을 이야기해주진 않았고, 오늘은 평소보다 일찍 귀가시킬 예정”이라면서도 “이미 학교 주변에 ‘결사 반대’ 손팻말이 붙어있는 것을 보고 대략적인 상황을 아는 것 같다”고 말했다. 서울시교육청은 비대위의 반대와 관련해 염강초 부지에 유아교육진흥원과 여명학교가 둘 다 입주하도록 한 데 대해 절차상 하자는 없다는 입장이 분명하다. 또 부지 갈등 장기화가 학생들의 학습권과 정서 안정에 악영향을 미칠 것을 우려하며 주민 설득을 이어가겠다는 방침이다. 익명을 요구한 교육계 관계자는 “여명학교는 인근 세현고와 MIT 과학캠프를 진행하는 등 지역사회 통합에 긍정적 영향을 주고받고 있고 대학 진학률도 높다”며 “이것을 기피시설로 보는 건 어른들의 막연한 불안감에 가깝다”고 설명했다.

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