선관위 특검, 수사 개시 10일만에 첫 동시다발적 압수수색

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등 선거관리위원회의 선거 관리 문제와 각종 비위 의혹들을 수사하는 선관위 특별검사팀(특검 이태한)이 공식 출범한지 10일만에 대대적인 강제수사에 나섰다.

선관위 특검팀은 17일 중앙선관위와 경기·인천·부산·대구 등 지역선관위 9곳에 특검보와 검사, 수사관들을 보내 압수수색을 진행했다. 구체적인 압수수색 대상지는 중앙선관위와 경기도선관위, 경기 김포시선관위, 경기 의정부시선관위, 인천시선관위, 인천 연수구선관위, 대구시선관위, 대구 동구선관위, 부산시선관위, 부산 북구선관위다.

선거관리위원회 특별검사팀이 중앙선관위와 경기·인천·부산·대구 등 지역선관위 9곳에 대한 압수수색에 나선 17일 경기 과천시 중앙선관위 내부의 모습. 과천=뉴시스

압수수색 현장에는 특검보 1명과 검사 6명, 수사관 68명(포렌식 인원 22명) 등 75명이 투입됐다고 특검팀은 전했다. 특검팀은 각 선관위 사무실의 내부 서버 등을 확보하려 시도한 것으로 알려졌다.

특검팀이 7일 사무실 현판식을 열고 수사를 개시한 뒤 강제수사에 나선 것은 이번이 처음이다. 특검팀은 앞서 선관위 관련 의혹들을 수사한 검·경 합동수사본부로부터 원본 수사기록과 증거자료를 넘겨받아 검토하는 한편, 노태악 전 중앙선관위원장을 고발한 시민단체 서민민생대책위원회 사무총장을 8일 불러 조사하는 등 수사를 이어왔다.

다만 특검팀은 이날 압수수색의 구체적인 품목이나 영장에 적시된 혐의 등에 대해선 “수사 중인 관계로 확인해주기 어렵다”며 “선관위 특검법에 규정된 투표용지 부족 사태 등 관련 자료들을 확보하기 위한 것”이라고만 설명했다. 특검법상 수사 대상은 투표용지 부족과 투표 통계 조작, 선관위 관계자들의 외유성 출장 등 12개 의혹 사건이다.

이 중 합수본과 특검 출범의 발단이 된 6·3 지선 투표용지 부족 사태는 본투표 당일인 지난 6월3일 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 투표가 잠시 중단되는 등 유권자들의 참정권이 침해된 사건이다. 서울 송파구·강남구 등 자치구들 외에도 경기 김포시와 의정부시, 인천 연수구, 부산 북구, 대구 동구 등 전국 각지에서 큰 혼란이 빚어졌다.

합수본은 이미 중앙선관위와 서울시선관위, 서초구·송파구선관위 등을 대상으로 압수수색을 벌인 바 있다. 당시 압수수색영장에는 노 전 위원장과 허철훈 전 중앙선관위 사무총장, 각 지역선관위원장과 사무국장 등 10여명이 공직선거법 위반과 직무유기 등 혐의 피의자로 적시됐다. 합수본은 선관위 관계자들 참고인 조사도 수 차례 진행했다.

선관위 특검팀은 압수수색 착수 12시간여만인 오후 9시무렵 “조금 전 중앙선관위 압수수색이 종료됐고, 경기도·김포시선관위만 남았다”며 “오늘 마치지 못한 곳은 내일 마저 할 예정이고, 중앙선관위는 추가로 더 할 수 있다”고 공지했다. 특검팀은 압수수색으로 확보한 자료를 분석한 뒤 선관위 관련자들 소환 시점 등을 정할 것으로 보인다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지