軍간부 ‘계엄징계’ 불복 첫 승소… 유재원 대령, 정직 2개월 취소

12·3 비상계엄에 가담했다며 유재원 전 국군방첩사령부 1처2실장(대령)에게 징계를 내린 국방부 처분을 취소하라는 법원 판단이 나왔다. 재판부는 “소극적 저항도 위법한 명령에 맞서는 방식”이라고 밝혔다. 비상계엄 사태로 불이익을 받은 군 장성 및 장교들이 제기한 행정 소송 가운데 처음으로 나온 판결이다.

서울가정법원·서울행정법원. 뉴시스

서울행정법원 행정14부(재판장 이상덕)는 17일 유 전 실장이 국방부 장관을 상대로 낸 징계 처분 취소 청구 소송에서 원고 승소 판결했다. 재판부는 “국방부가 지난해 12월28일 유 전 실장에게 한 정직 2개월 처분을 취소한다”고 판결했다. 재판부는 “위법한 명령을 정면으로 거부하지는 못하더라도, 그 이행을 지연하거나 축소하고 부하들의 가담을 막거나 명령의 이행을 사실상 회피하는 등의 방법으로 위법한 명령에 제대로 협조하지 않을 수는 있다”고 봤다. 그러면서 “소극적 저항이나 회피는 상관과 직접적인 충돌을 피하는 과정에서 명령을 일부 이행하는 외관을 띨 수밖에 없다”며 “행위의 전체적인 경위와 목적, 결과 등을 살피지 않은 채 그중 일부 행위만을 분리해 위법한 명령을 이행한 것으로 평가하는 것은 타당하지 않다”고 밝혔다.



앞서 국방부는 유 전 실장이 국회의 비상계엄 해제요구 후에도 위법한 명령을 이행하기 위해 ‘여론조사 꽃’으로 출동해 국가공무원법상 성실의무를 위반했다며 군인 징계위원회에 징계의결을 요구했다. 그러나 징계위가 ‘원고의 출동은 소극적 대응에 불과해 징계사유로 삼을 수 없다’는 이유로 ‘혐의없음’ 의결하자 국방부는 재심사를 청구했고, 이후 징계위는 징계사유를 인정해 유 전 실장에 대한 정직 2월을 의결했다.



유 전 실장은 비상계엄이 선포된 후 정성우 전 방첩사 1처장(준장)으로부터 ‘중앙선거관리위원회 및 여론조사 꽃의 현장을 확보하고, 서버를 국정원 등에게 인계하되 필요시 서버를 가져오라’는 명령을 받은 것으로 파악됐다.

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