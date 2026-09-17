‘최종 경쟁률 보고 지원’ 3건 취소 권고

교육당국이 ‘수시 원서접수 시스템 먹통’ 사태 발생 일주일 만에 대학별 최종 경쟁률을 확인하고 지원한 불공정 의심 수험생들에 대해 ‘원서접수 취소’ 조치에 나선다. 그러나 교육당국 지침을 믿고 지원한 수험생들의 원서를 사후 박탈하는 데 대한 타당성 논란이 불가피해 보인다. 아울러 마감 시각(11일 오후 6시) 후 접수건 전체의 일괄 취소를 요구하는 목소리도 여전해 사태는 악화일로다.

대구의 한 수험생이 지난 14일 수시모집 원서접수 대행사 '유웨이어플라이' 홈페이지에 접속해 2027학년도 수시모집 서버 오류 구제신청을 하고 있다. 뉴스1

교육부는 지난 11일 유웨이어플라이 원서접수 시스템 오류 당시 연장 시간에 최종 경쟁률을 확인하고 지원한 39건을 검증한 결과, 불공정 지원이 확인된 3건에 대해서는 해당 대학에 접수 취소를 권고한다고 17일 밝혔다. 교육부는 직접적인 취소 권한이 없어 관할 대학에 취소를 권고하는 방식을 택한 것이다.



앞서 한국대학교육협의회(대교협)는 11일 오후 6시 마감 연장 결정 직후 각 대학에 최종 경쟁률 비공개를 안내했으나, 경인교대·국립공주대·국립목포대 등 17곳이 이를 인지하지 못해 경쟁률을 공개했다. 이 과정에서 일부 수험생이 최종 경쟁률을 확인한 뒤 지원하면서 공정성 논란이 불거졌다. 원서접수 취소 대상은 전산상 접속 이력이 전혀 없던 수험생이 경쟁률 발표 직후 특정 대학·학과에 새롭게 지원한 정황이 확인된 경우다. 교육부 관계자는 “3건은 수험생 간 형평성 및 대입 공정성이 심각하게 저해될 우려가 있다고 판단됐다”고 설명했다.



교육당국의 마감 연장 공지에 따른 접수를 사후에 ‘불공정 접수’로 규정해 취소하는 게 법적으로 타당한지를 두고 논란이 예상된다. 양윤섭 법률사무소 형설 변호사는 “학생에게 귀책사유가 있다면 일방 취소가 가능해 보인다”면서도 “이번 사안은 경쟁률 공고 후 지원서를 접수한 행위가 일방적으로 지원을 취소당할 수 있는 사안인지 다툼의 여지가 있다”고 내다봤다. 그러면서 그는 “추후 취소된 수험생들의 집행정지 또는 가처분 신청이 제기될 수 있고, 인용 가능성도 높아 보인다”고 덧붙였다. 정상적으로 접수한 수험생과 학부모 반발도 여전하다.

송근현 교육부 대학정책관이 17일 세종시 정부세종청사에서 유웨이어플라이의 2027학년도 대입 수시모집 원서 접수의 시스템 장애 관련 구제 신청 접수 등 조치 결과에 대해 브리핑하고 있다. 연합뉴스

이들은 ‘핀셋 취소’에 그칠 게 아니라 오후 6시 이후 접수분 일괄 취소를 요구하고 있다. 수험생 커뮤니티 ‘수만휘’에는 “경쟁률 공개 여부를 떠나 6시 이후 접수 건은 무조건 취소해야 한다”는 등의 글이 이어지고 있다. ‘수시 원서접수 공정성 확보를 위한 수험생 연대’의 ‘6시 이후 접수 일괄 취소 및 추가 접수 기회 철회’ 요구 서명운동엔 3만1000명 이상 동참했다.



교육부는 당일 연장 시간 내에도 접수를 마치지 못한 수험생들을 위해 14∼16일 추가 접수 기회를 부여했다. 이 기간 동안 총 1588건의 구제신청이 접수됐고, 당일 오후 5시50분 로그 정보, 원서 작성·저장, 전형료 결제 시도 등 전산 이력을 토대로 414건이 최종 구제 대상으로 인정됐고, 354건은 각 대학에 추가 접수를 마쳤다. 나머지 60건은 경쟁률 확인 후 원서 제출을 포기한 사례 등으로 보인다. 이에 해당 대학들의 평균 경쟁률은 9.634대 1에서 9.635대 1로 소폭 올랐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지