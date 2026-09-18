美 고위급 인사 한화오션 찾아… 빨라지는 ‘마스가’

미국의 군함 건조를 위해 한국과 힘을 합치는 한·미 간 조선 협력이 가시화되고 있는 가운데, 조지 르무어 미국 전쟁부 동아시아 부차관보가 한화오션 거제사업장을 찾았다. 최근 헝 카오 미국 해군장관 대행이 한화오션의 미국 필리조선소를 방문한 데 이어, 르무어 부차관보까지 한국 조선소를 들르면서 양국의 조선 협력의 성과물이 곧 나올 것이란 기대가 커지고 있다.



17일 방산업계에 따르면 르무어 부차관보는 전날 한화오션 거제사업장을 방문해 시설을 둘러봤다. 그는 16∼18일 부산에서 열리는 ‘제29차 한·미 통합국방협의체(KIDD)’ 회의에 참석하러 왔다. 르무어 부차관보는 한·미 동맹 차원에서 양국 간 방산 협력 방안을 모색하고자 국방부 관계자들과 함께 한화오션 사업장을 찾은 것으로 알려졌다.

지난 16일 한화오션 거제사업장의 모습. 한화오션 노동조합 제공

업계에서는 그의 행보를 두고 미국의 ‘호위함 도입 사업’을 연관짓는다. 현재 미군은 호위함 전력을 빠른 속도로 보완하기 위해 한국의 ‘충남급 호위함’과 일본의 ‘모가미급 호위함’ 중 하나를 직접 구매하는 방안을 검토하고 있다. 미국 조선업계 형편상 배를 빠르게 만드는 데 한계가 있어서다. 충남급 호위함은 울산급을 개량한 ‘울산급 배치3’ 함선으로 길이 129m·폭 14.8m·높이 38.9m를 갖춘 배수량 3600t급 호위함이다.



한화오션은 거제사업장에서 충남급 호위함의 최신 군함인 5·6번함을 건조하고 있다. 미국이 도입하려는 군함의 현황과 생산시설을 둘러보기 위해 한화오션을 방문지로 택했다는 분석이다.



미 정부 고위급 인사가 한국 사업장을 직접 방문하면서 한·미 조선 협력 프로젝트인 ‘마스가(MASGA)’의 속도가 더욱 빨라질 것이란 기대감이 나온다. 방산업계 관계자는 “미국 정부 고위 관계자들이 한국 회사의 조선소를 연달아 찾는 것은 긍정적인 신호”라면서 “다만 경쟁자인 일본의 역량도 만만찮기 때문에 안심하기는 이르다”고 설명했다.

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