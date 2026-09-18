애플 경쟁 가세 후 갤Z 폴드8 인기 ‘쑥’

애플이 첫 폴더블 스마트폰 ‘아이폰 듀오’를 내놓으며 삼성전자의 갤럭시에 도전장을 내밀었지만, 오히려 갤럭시 Z 폴드8 판매량이 더 늘어난 것으로 나타났다. 아이폰 듀오의 비싼 가격과 기대에 못 미친 성능에 실망한 소비자들이 갤럭시를 택한 영향으로 풀이된다.



17일 통신업계에 따르면 지난 10일 애플이 아이폰 듀오를 공개한 후 일주일 동안 갤럭시 Z 폴드8의 국내 판매량은 전주 대비 약 10% 증가했다. 아이폰 듀오가 나오기 전만 해도 애플의 폴더블 스마트폰 공개는 갤럭시에 악재가 될 것으로 예상됐지만 현실은 달랐던 셈이다. 매년 구름 인파가 몰리며 화제를 모았던 아이폰 사전예약도 올해는 비교적 차분한 편이다.

갤럭시 Z 폴드8. 삼성전자 제공

예상보다 비싼 아이폰 듀오의 가격과 둔탁한 디자인이 발목을 잡은 것으로 보인다. 아이폰 듀오의 한국 출고가는 256GB 기준 329만원으로, 소비자의 가격 심리 저항선인 200만원을 훌쩍 넘는다. 특히 최고 사양인 2TB(테라바이트) 모델은 509만원으로 책정돼, 스마트폰이 ‘슈퍼 컴퓨터보다 비싸다’는 비판까지 받고 있다.



무게와 두께, 부족한 성능 역시 도마에 올랐다. 아이폰 듀오는 254g의 무게와 접었을 때 11.3㎜의 두께를 갖췄다. 역대 아이폰 중 가장 무겁고 두껍다. 같은 폴더블 스마트폰 제품군인 갤럭시 Z 폴드8과 비교해도 무게는 53g 더 나가고, 접었을 때 0.7㎜ 더 두껍다. 성능은 기존 아이폰과 비교하면 다소 떨어진다. 아이폰 이용자 사이에서 인기가 많은 얼굴 인식 기능 ‘페이스ID’를 지원하지 않는다. 폴더블폰의 핵심 기능으로 꼽히는 인공지능(AI) 기능은 갤럭시와 비교하면 부족하단 평가다.



전자업계 관계자는 “애플 제품의 경쟁력이 아직 올라오지 못하면서 갤럭시 폴드8을 대체 제품으로 구매하는 이가 늘어난 것으로 보인다”며 “삼성전자 입장에선 애플의 진출이 오히려 시장 전체의 관심을 높이는 계기로 작용해 호재가 됐다”고 분석했다.

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