[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 18일 (금요일) 66년생, 거짓된 말로 현혹하면 대가를 치른다

96년생: 통신이나 문서상의 개운치 못한 부분은 확실히 해라. 84년생: 여행이나 오랜 외출은 삼가는 것이 좋다. 72년생: 힘들 때 도와주어야 진정한 나의 사람이다. 60년생: 수시로 나타나는 현상에 귀 기울여라. 48년생: 기쁨은 나누면 더해지고 슬픔은 덜해진다. 36년생: 작은 부주의로 인한 안전사고가 우려된다.

97년생: 주변과 사사로운 마찰이 있으니 주의하라. 85년생: 자신의 위상을 드높일 수 있는 운세다. 73년생: 내가 살길은 이 길밖에 없다는 각오로 하라. 61년생: 다가온 현실을 그대로 인정하라. 49년생: 허욕을 탐하지 않으면 좋은 결과가 온다. 37년생: 마음을 열면 재물을 얻기에 유리하다.

98년생: 생각의 전환이 가져오는 변화와 변동를 느낀다. 86년생: 새로운 사람과 손발을 맞추는 것은 좋다. 74년생: 요행을 바라면 역경에 처할 수 있다. 62년생: 문제 처리에서 옳고 그름을 따져지 마라. 50년생: 자기가 파놓은 함정에 자신이 걸려든다. 38년생: 이해타산을 앞세우면 아무런 소용이 없다.

99년생: 새로운 시작은 또 다른 마지막을 의미한다. 87년생: 터놓고 의지할 곳이 없으니 답답하다. 75년생: 사소한 인간관계를 중요시 생각하라. 63년생: 배우자와의 갈등이 우려되니 주의하라. 51년생: 사심을 버리면 입지가 강화될 수 있다. 39년생: 관공서에 들른 일은 손쉽게 처리된다.

00년생: 다른 사람의 결점과 덧붙여 말하지 마라. 88년생: 반반의 승률이라면 과감히 승부해보라. 76년생: 될 성싶은 나무는 떡잎부터 알아본다. 64년생: 귀천을 가리지 말고 진솔하게 대하라. 52년생: 방향이 같아야 자신의 위상이 높아진다. 40년생: 서운한 마음을 오래두면 모두 해가 된다. 28년생: 말에 신중한 모습은 신뢰를 줄 수는 있다.

01년생: 귀가 여리면 주체성을 잃기 쉽다. 89년생: 마음의 평정을 찾으면 몸이 가벼워진다. 77년생: 인정받지 못하면 능력을 펼칠 수 없다. 65년생: 기본적인 준비과정부터 먼저 챙기라. 53년생: 동업 제의를 받으면 시간을 요구하라. 41년생: 시비하는 일은 삼가고 말수를 줄여라. 29년생: 단번에 처리할 일을 오래 끌면 시간낭비.

02년생: 순서에 맞게 일을 마무리하라. 90년생: 마지막까지 희망의 끈을 놓지 마라. 78년생: 열 번 찍어 안 넘어가는 나무 없다. 66년생: 거짓된 말로 현혹시키면 대가를 치른다. 54년생: 사소한 말실수로 후회를 낳는다. 42년생: 순간적인 결정이 일진을 크게 좌우한다. 30년생: 적지만 실리를 먼저 취한 후 명분을 내세워라.

03년생: 주체가 될 수 있도록 혼신의 힘을 다하라. 91년생: 고집하지 말고 발빠르게 움직여라. 79년생: 누추한 곳도 마음이 편안하면 안식처다. 67년생: 근거 없는 말에 마음 쓰지 마라. 55년생: 문제가 발생하는 적당한 선에서 끝내라. 43년생: 오랜만에 즐거운 분위기를 느껴보아라. 31년생: 장점을 극대화하는 방향으로 힘쓰면 길하다.

04년생: 정해진 결과가 있다면 인정하고 넘어가자. 92년생: 지나친 관심은 오히려 역효과 부를 운. 80년생: 귀에 거슬리는 말이 약이 된다. 68년생: 넓은 가슴으로 품어야 일이 순조롭다. 56년생: 목마른 사람이 우물 파는 법이다. 44년생: 감이 떨어지기를 기다리지 말라. 32년생: 지구력과 노력이 부족하면 성사시킬 수 없다.

05년생: 어느 방향이 유리한가를 판단하라. 93년생: 대체로 어려운 시기이니 조용히 잠수하라. 81년생: 급하게 이익을 구하면 운도 꼬인다. 69년생: 바라는 것을 이루는 데 효과가 약하다. 57년생: 힘든 일을 마쳤을 때는 기뻐하라. 45년생: 대충 넘기면 그만한 대가를 치른다. 33년생: 지체한다고 묘책이 생기는 것이 아니다.

06년생: 시간적인 여유가 없을 때는 일을 분담하라. 94년생: 뜻이 맞지 않더라도 겉으로 드러내지 말 것. 82년생: 상대방에 관심 가지면 좋은 점들을 찾는다. 70년생: 지금은 조신하게 행동함이 현명한 모습이다. 58년생: 한결같은 모습을 유지하면 소득이 따른다. 46년생: 여건이 바쳐주지 못하면 자신만 힘들뿐이다. 34년생: 여건이 좋지 않으니 시간을 두고 신중을 기하라.

95년생: 의연한 태도를 유지해야 길하다. 83년생: 자기 감정도 좋으나 상대방을 무시 말라. 71년생: 급진적인 변화에 적응하기가 쉽지 않다. 59년생: 원하는 것이 무엇이든 충분히 얻는다. 47년생: 일 하는 곳에 사람을 만나는 것이 좋겠다. 35년생: 가벼운 질환에 시달리기 쉬우며 근심거리가 생긴다.

백운철학원

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지