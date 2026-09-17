사우디, 후티 맹공에 ‘중국제 탄도미사일’ 첫 발사 정황

中 부인해온 중동 미사일 판매 드러나
사우디아라비아가 예멘의 친이란 반군 후티를 상대로 중국제 탄도미사일을 처음 사용한 정황이 포착됐다. 후티 역시 사우디의 F-15 전투기를 자체 개발한 지대공미사일로 격추했다고 주장하면서 양측의 무력 충돌이 한층 격화하고 있다.
16일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 예멘 관리들과 무기 전문가들은 예멘에서 발견된 사우디의 미사일 잔해가 중국제 둥펑(DF)-15 탄도미사일로 보인다고 밝혔다. DF-15A는 중국이 설계한 단거리 고체연료 탄도미사일로, 사거리는 약 965㎞에 달해 이란 남부 해안까지 사정권에 포함된다.
사회관계망서비스(SNS)에 유포된 영상에는 예멘 주민들이 미사일 동체 주변에 모여 휴대전화 불빛으로 날개, 모터, 일련번호를 비추는 장면이 담겼다. 동체 측면에는 ‘DF-15A’가 굵은 검은 글씨로 인쇄됐다. 전문가들은 미사일의 고정식 날개와 구동 모터가 중국 언론에 공개된 훈련 영상 속 중국제 탄도미사일과 일치한다고 전했다.
후티 관계자와 예멘 정부 관계자 모두 사우디가 이 미사일을 발사했다고 했다. 사우디 정부 관계자도 “후티 반군은 DF-15 미사일을 보유하고 있지 않다”고 밝혀 사우디가 이 미사일을 발사했을 가능성을 시사했다.
실제 사우디가 발사한 것으로 확인될 경우 후티와의 장기간 분쟁에서 사우디가 탄도미사일을 사용한 첫 사례가 된다. 중국이 오랫동안 부인해온 중동으로의 미사일 판매도 드러나는 셈이다.
후티는 SNS로 공개한 성명을 통해 예멘 북동부 마리브주 상공에서 사우디의 F-15 전투기를 자신들이 제작한 지대공 미사일로 격추했다고 주장했다. 후티 반군은 이후 자체 텔레그램 채널을 통해 전투기 격추 장면과 잔해의 모습이 담긴 영상과 사진도 공개했다.
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