'장기하와 열애' 윤가이, 김아영과 생일 보냈다…"언니랑 조용히"

배우 겸 방송인 윤가이가 동료 배우 김아영과 함께 조용한 생일을 보낸 근황을 공개했다.

윤가이는 17일 소셜미디어에 "언니랑 조용히 감사히 잘 지낸 올해 생일. 천천히 용감하게 잘 해나가자"라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

사진에는 종이에 감싸진 장미꽃 모습이 담겼다.

종이에는 "사랑하는 가이야. 생일 축하해. 꽃은 소국이야. 소국의 꽃말은 순수·진실한·성실·정성·감사래. 널 만나면 난 더 진실해지고 순수해지는 기분이야"라고 적혔다.

또 "네가 날 진실되고 정성스레 바라봐준 덕이야"라고 적혔다.

한편 윤가이는 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 시즌 4부터 고정 출연자로 합류해 '기존쎄 MZ 사원' '베트남 유학생 응걍' 등의 캐릭터를 완벽 소화하며 대중에게 이름을 알렸다.

지난 6월에는 'SNL 코리아'에 게스트로 출연했던 가수 장기하와 열애 사실을 인정했다. 두 사람의 나이 차는 18세다.

윤가이는 2000년생으로 올해 26세다.

<뉴시스>

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