냉장고에 채소 씻어서 넣지 마세요…아까운 식비만 날립니다

장바구니를 가득 채워 집으로 돌아온 날의 기쁨은 냉장고 문을 열어젖히는 순간 허무하게 무너지곤 한다. 사 온 지 며칠 지나지 않아 물러 터진 채소와 거뭇하게 변해버린 고기를 마주할 때마다 아까운 식비를 고스란히 날렸다는 자책감이 밀려온다. 냉장고라는 공간이 알아서 신선함을 지켜줄 것이라는 믿음은 착각이다. 식재료가 지닌 고유의 성질을 무시한 채 무심코 씻거나 쑤셔 넣는 잘못된 보관법이 원인이다.

단 3일 만에 숨이 죽어 짓무르는 비닐 속 광경은 잘못된 보관법이 초래한 결과다. 셔터스톡 제공 이미지를 활용한 분할컷

국제식품포장학회(IFPA) 연구에 따르면 가정에서 버려지는 신선식품의 절반 이상이 수분 관리 부실과 부적절한 전처리에서 비롯되는 것으로 나타났다. 냉장고에 넣기 전 거치는 작은 손길 하나가 식재료의 수명을 결정한다는 방증이다.

■ 흙 묻은 채소는 절대 물에 씻어 담지 마라

마트에서 돌아오자마자 흙을 털어내거나 세척한 뒤 밀폐용기에 차곡차곡 담아두는 행동은 부지런한 주부의 정석처럼 보이지만, 이는 채소를 빨리 무르게 만드는 지름길이다.

식물성 식재료는 수분을 머금는 순간 세포가 활성화되면서 숨을 쉬기 시작하는데 인위적으로 묻은 물기가 마를 새 없이 밀폐된 용기 안에 갇히면 표면부터 짓무르고 곰팡이가 피어오른다. 깻잎이나 상추 같은 잎채소는 수분에 아주 취약해서 씻은 채로 넣으면 하루 이틀 만에 흐물한 상태로 주저앉는다. 채소를 싱싱하게 지키고 싶다면 물에 씻지 않은 마른 상태를 유지해야 하며, 흙이나 이물질만 가볍게 털어낸 뒤 키친타올로 감싸 수분을 원천 차단해야 한다.

물기 어린 잎채소는 하루 만에 숨이 죽으며 마른 상태 유지가 수명을 좌우한다. 셔터스톡 제공

■ 시든 대파는 눕히지 말고 세로로 세워라

씻지 않은 채소를 단순히 비닐봉지에 넣어두는 것도 정답은 아니다. 밀폐된 공간에서 호흡으로 발생한 습기가 갇히거나 외부 공기와 무분별하게 접촉하면 채소가 쉽게 물러지고 시들기 마련이다. 이때 위력을 발휘하는 조합이 바로 키친타올과 직사각형 밀폐용기다. 대파나 시금치 같은 식재료는 과도한 수분 접촉을 막고 냉장고 특유의 냄새를 차단하기 위해 키친타올로 꼼꼼하게 감싼 뒤 눕혀두지 말고 세로 방향으로 밀폐용기에 세워 담는 것이 좋다. 채소가 자라던 원래의 방향대로 세워 두면 세포가 받는 스트레스가 최소화되어 신선함이 오래 유지된다. 김치통이나 넉넉한 밀폐용기 바닥에 키친타올을 한 장 깔고 채소를 수직으로 세워 넣는 이 사소한 세팅 하나가 일주일이 지나도 밭에서 갓 뽑아낸 듯한 아삭함을 선사한다.

■ 핏기를 닦아낸 고기에 식용유 막을 입혀라

채소만큼이나 골치를 썩이는 식재료는 단연 팩에 붉은 핏물이 고인 고기류다. 돼지고기나 소고기를 사 와서 비닐팩을 뜯지도 않은 채 김치냉장고 구석에 방치해 두면 내부에서 핏물이 흘러나오고 표면이 검붉게 변색되면서 불쾌한 냄새가 진동하게 된다. 고기가 상하는 결정적인 이유는 공기와 직접 맞닿으면서 일어나는 산화 작용 때문이다.

고기를 가장 오랫동안 신선하게 보관하려면 마트에서 돌아온 즉시 포장 팩을 뜯고 키친타올로 표면에 겉도는 핏물과 물기를 꾹꾹 눌러 닦아내는 전처리 과정이 필수다. 물기를 완벽하게 닦아낸 고기 표면에 식용유를 아주 소량만 덜어 손가락이나 붓으로 얇게 펴 발라 코팅을 해준다. 이 얇은 식용유 막이 외부 공기의 유입을 차단해 주어 세균 증식과 갈변 현상을 늦춰주는 역할을 해낸다.

핏기와 수분은 세균 번식의 온상이며 키친타올로 꾹 누르고 식용유 막을 입혀 산소를 차단한다. 셔터스톡 제공 이미지를 활용한 분할컷

■ 빨대로 공기를 빼내어 진공 상태를 만들어라

식용유 코팅을 마친 고기는 한 번에 조리해 먹을 양만큼 소분한 뒤 랩으로 틈이 전혀 생기지 않도록 꽉 밀착해서 감싸는 것이 핵심이다. 공기가 조금이라도 새어 들어갈 경우 그 틈새로 냉장고의 강력한 냉기가 파고들어 고기 표면이 하얗게 말라비틀어지는 현상이 일어난다. 랩으로 꽁꽁 감싼 고기를 다시 지퍼백에 넣고 빨대를 이용해 내부 공기를 쪽 빨아들여 진공 상태와 유사하게 만들어주면 산소 접촉률을 낮출 수 있다.

이렇게 손질을 마친 고기는 냉장실에서는 며칠 동안 생생한 육질이 유지되고 냉동실로 직행할 때도 수분이 빠져나가지 않아 맛이 퍽퍽해지는 현상을 방지한다. 마트 포장 팩 그대로 냉장고에 던져 넣던 타성을 버리고 단 5분만 투자해 밀착 포장을 해두면 식탁에 오르는 고기의 풍미가 완전히 달라진다.

채소를 세우고 고기를 밀봉하는 이 사소한 세팅이 식비 낭비를 원천 봉쇄한다. 셔터스톡 제공

냉장고라는 차가운 기계에 모든 것을 의존하는 시대는 지났다. 식재료가 가진 고유의 결을 이해하고 씻지 않은 채소는 키친타올로 세워 담으며 핏기를 걷어낸 고기는 기름막으로 감싸는 전처리, 그 작은 차이가 버려지는 식비를 확실하게 끊어낸다.

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