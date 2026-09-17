남규리, 방송서 입 닫았던 이유…"뭘 해도 예쁜 척·공주병"

그룹 씨야 남규리가 자신을 향한 부정적인 시선에 상처를 받았던 시간을 고백했다.

16일 유튜브 채널 '유튜브하지영'에는 남규리가 출연했다.

남규리. 유튜브 캡처

영상에서 남규리는 리즈 시절을 묻는 질문에 "사람들이 일반적으로 생각하는 내 리즈 시절은 씨야 때겠지만, 내가 생각하는 리즈는 지금이다. 난 요즘에 내 모습이 제일 아름다운 것 같다"고 했다.

남규리는 "한동안 진짜 말이 없던 십몇 년의 시간이 있었다. 방송에 나가면 말을 못 했다. 웃고 있거나 가만히 있었다. 당시 별명이 '가만히'였다"고 했다.

그는 "씨야로 활동하며 어리고 인기가 많았을 때부터 내가 무슨 말만 하면 좋지 않은 이야기가 따라왔다”며 "뭘 해도 '예쁜 척한다', '공주병이다', '노래는 저것밖에 안 한다', '혼자 예쁜 옷을 입으려고 한다'는 식이었다"고 말했다.

이어 "내가 특별히 잘못한 게 없는데도 이유가 계속 만들어지는 느낌이었다. 그러다 보니 진심이 많이 왜곡됐고, 점점 말을 하지 않게 됐다"며 “그래서 '가만히'가 됐다”고 털어놨다.

세상에 다시 나선 계기가 된 것이 유튜브였다. 남규리는 "유튜브를 하다 보니 나를 좋아해 주는 분들이 찾아오는 공간이라는 걸 알게 됐다. 그러면서 조금씩 용기가 생겼다"고 했다.

<뉴시스>

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