전원주 측, 유튜브 출연료 70만원설에 "사실무근"

배우 전원주의 유튜브 출연료가 회당 70만원 수준이라는 주장에 소속사 측이 입장을 밝혔다.

소속사 스카이피플엔터테인먼트는 16일 전원주의 유튜브 출연료가 회당 70만원이라는 보도에 대해 "근거 없는 이야기"라고 밝혔다.

앞서 20년 넘게 전원주의 활동을 도와온 관계자 김모씨는 이날 스포츠서울과 인터뷰에서 전원주가 유튜브 채널에서 받은 출연료는 회당 약 70만원이었다고 전했다.

또한 유튜브 중단이 돈 문제나 일방적인 갈등 때문이라는 건 사실이 아니며 방송의 방향성에서 뜻이 맞지 않아 서로 합의하에 중단됐다고 설명했다.

이에 대해 소속사 측은 김씨가 전원주의 오랜 매니저였던 것은 사실이지만 유튜브 관련 업무에는 관여하지 않았다고 부연했다. 제작진의 하차 배경에 대해서도 소속사는 출연료만으로 설명할 수 없다는 입장이다.

전원주는 최근 배우 사미자의 유튜브 채널에 출연해 기존 제작진과의 계약 종료 배경을 설명하며 "내가 출연료 좀 올리려고 했더니 그만두겠다고 해서 그냥 하자고 했다"고 말했다. 이어 "그만두려고도 했지만 너무 따지면 안 되겠다는 생각이 들었다. 이제는 그냥 막 해보려고 한다"고 했다.

전원주는 기존 제작진이 아닌 새 제작진과 유튜브 활동 재개를 준비 중이다.

<뉴시스>

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