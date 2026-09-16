연극으로 기억 되살리고, 마술로 환경 배우고…송파구 세대별 이색 프로그램 [지금 우리 동네는]

서울 송파구가 연극과 마술을 활용해 어린이부터 어르신까지 세대별 눈높이에 맞춘 이색 치유·교육 프로그램을 선보인다. 치매 고위험군 어르신들은 자신의 삶을 녹여낸 연극의 배우로 무대에 오르고, 초등학생들은 마술을 보며 기후변화와 탄소 중립 등 환경 문제를 배운다.

서울 송파구청 전경. 송파구 제공

◆20주간 연습한 어르신들, 21일 ‘내 인생의 주연 배우’로

송파구는 21일 오전 9시30분 송파구청 대강당에서 통합예술치유 연극제 ‘기억의 향기, 예술로 품다’를 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 연극제에는 치매 고위험군 어르신 13명이 배우로 참여한다. 어르신들은 자신이 겪은 삶의 애환과 소중한 기억을 대사와 노래로 풀어낸 회상극을 관객 앞에서 선보인다.

송파구치매안심센터는 어르신들의 치매 예방과 정서적 고립감 해소를 위해 지난 5월부터 전문 예술단체 경복궁아트홀과 통합예술치유 프로그램을 운영해 왔다. 어르신들은 20주 동안 대본을 외우고 동선을 맞추며 공연을 준비했다.

통합예술치유 연극제 ‘기억의 향기, 예술로 품다’ 홍보 포스터. 송파구 제공

연극제는 어르신들과 강사진이 함께 가사를 다듬어 만든 주제곡으로 시작한다. 이어 행복했던 추억을 연기하는 회상극을 선보이고 모든 출연진과 관객이 하나 돼 부르는 엔딩곡을 끝으로 막을 내린다.

어르신들이 20주간 직접 빚어낸 공예 작품도 행사 당일 대강당에서 전시한다. 공연 전에는 플루트 앙상블 ‘프리모’의 재능기부 무대가 펼쳐지며 연극제 이후에는 송파노인종합복지관, 가락종합사회복지관, 동국제약 등이 참여하는 치매 극복 홍보·체험 부스를 운영한다. 송파구민이라면 누구나 무료로 관람할 수 있다.

서강석 구청장은 “이번 무대가 어르신들께 치매 예방 효과는 물론 성취감을 안겨드리고 구민들에게는 치매에 대한 마음의 벽을 허물고 따뜻한 공감대를 형성하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

서울 송파구가 11월 16일까지 초등학교로 찾아가는 ‘마술로 배우는 환경교육’을 진행한다. 송파구 제공

◆“이렇게 재밌어도 돼?”…마술로 배우는 환경교육

구는 지난 7일부터 11월 16일까지 지역 초등학교로 찾아가는 ‘마술로 배우는 환경교육’도 진행한다.

어린이들이 다소 어렵게 느낄 수 있는 기후변화와 탄소 중립, 자원순환을 마술과 결합했다. 마술사가 신청 학교 18곳의 강당이나 시청각실로 찾아가 환경 영상을 상영하고 마술 공연과 탄소중립 퍼포먼스를 선보인다.

학생들은 공연을 관람하는 데 그치지 않고 직접 무대에 올라 마술에 참여하며 생활 속 환경보호 방법을 익힌다.

공연은 동물 마술로 문을 연다. 이어 재활용의 필요성을 보여주는 ‘리사이클 프로젝트’, 대형 오디오로 환경 뉴스를 전하는 ‘사운드 일루션’, 빙고 게임으로 나무 심기의 의미를 알리는 ‘장난감 이야기’, 물과 모래를 활용해 일상 속 실천을 권하는 ‘마술사의 선물’ 등이 펼쳐진다.

마지막에는 지구온난화로 삶터를 잃어가는 동물들의 이야기를 담은 샌드아트 공연을 선보인다. 구는 2023년부터 해당 교육을 운영해 지난해까지 44개 기관에서 9850명을 대상으로 프로그램을 진행했다. 올해는 초등학생 약 4000명이 참여할 예정이다.

서 구청장은 “환경의 소중함은 설명보다 직접 보고 느낄 때 마음속에 더 오래 남는다”며 “앞으로도 아이들이 즐기면서 배우고, 배운 것이 일상 속에서 작은 실천으로 이어질 수 있도록 환경교육을 넓혀 가겠다”고 강조했다.

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