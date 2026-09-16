‘독감 기승’ 예방접종 앞당긴다…우리 아이는 언제?

인플루엔자(독감) 유행이 예년보다 이르게 나타나자 방역당국이 국가예방접종 일정을 최장 일주일 앞당긴다.

질병관리청은 16일 2026∼2027절기 어린이와 노인의 인풀루엔자 국가예방접종 시작일을 안내했다.

지난 15일 서울 시내 한 어린이 전문 병원의 모습. 뉴스1

인플루엔자 국가예방접종은 주소지와 관계없이 가까운 위탁의료기관과 보건소에서 받을 수 있다. 전국 위탁의료기관은 약 2만3000곳으로, 관할 보건소나 예방접종도우미 홈페이지에서 찾아볼 수 있다.

올해 36주차(8월 30일∼9월 5일) 의원급 인플루엔자 의사환자(ILI) 분율은 외래환자 1000명당 25.3명으로, 이번 절기 유행 기준(12.9명)을 초과해 11일에 유행주의보가 발령됐다.

예방접종 일정 변경에 따라 생후 6개월∼14세(2012년 1월 1일∼2026년 8월 31일 출생) 어린이 중 1회 접종이 필요한 아이들은 기존(9월28일)보다 일주일 이른 이달 21일부터 접종이 가능하다. 2회 접종 대상인 아이도 기존 계획대로 9월21일부터 접종할 수 있다.

어르신 중 75세 이상은 기존 계획보다 엿새 이른 10월6일부터, 70∼74세는 사흘 앞당겨진 10월12일부터, 65∼69세는 나흘 이른 10월15일부터 접종할 수 있다.

당국은 고령층이 집단 생활하는 요양병원과 요양시설에 대해서는 백신이 공급되는 대로 접종을 시작할 방침이다.

질병청에 따르면 이번 국가예방접종을 위해 인플루엔자 백신 약 1233만 도즈(1회 접종분)를 확보했다. 조정된 일정에 따라 의료기관에 순차적으로 공급할 예정이다.

질병청은 식품의약품안전처와 협의해 백신 출하 승인 일정을 당초 계획보다 약 2주 앞당겼다. 매주 제조·수입사, 유통협회, 의료계 등과 회의하며 백신 수급 상황을 점검 중이다.

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