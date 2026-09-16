[아시안게임] 여자배구, 조별리그 1차전 홍콩에 3-0 승리…강소휘 맹활약

차상현 감독이 이끄는 여자 배구대표팀(세계랭킹 28위)이 주포 강소휘(한국도로공사)의 맹활약을 앞세워 2026 아이치·나고야 아시안게임 홍콩과 첫 경기에서 완승했다.



대표팀은 16일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배구 조별리그 D조 홍콩(127위)과 경기에서 세트 점수 3-0(25-23 25-12 25-12)으로 승리했다.

일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배구 조별리그 D조 1차전 대한민국과 홍콩의 경기. 대한민국 대표팀 선수들이 득점한 뒤 하이파이브를 하고 있다. 연합뉴스

한국은 1세트에서 다소 고전했다.



세트 초반 상대 팀의 불안한 리시브를 틈타 5∼6점 차로 리드했으나 17-12에서 범실이 잇따르면서 4연속 실점해 1점 차로 추격을 허용했다.



그러나 나현수(현대건설)의 쳐내기 공격과 이다현(NEC 레드로케츠)의 이동 공격, 강소휘의 강타 등으로 다시 점수 차를 벌렸다.



한국은 24-19에서 홍콩의 강서브에 고전하며 4연속 실점해 24-23, 한 점 차로 다시 쫓겼지만 이예림(현대건설)이 침착하게 공격을 성공해 1세트를 마무리했다.



대표팀은 몸이 풀린 2세트부터 경기를 주도했다.



특히 강소휘가 압도적인 강타를 날리며 홍콩을 몰아붙였다.



한국은 11-8에서 6연속 득점을 기록했고, 이 중 3점을 강소휘가 책임졌다.



강소휘를 앞세워 열 점 차 이상으로 벌린 한국은 25-12로 2세트를 마무리했다.



강소휘는 2세트에서만 8득점 했다.



대표팀은 3세트에서 경기를 마무리했다.



11-7에서 강소휘, 육서영 등이 상대 수비 라인을 완전히 무너뜨리며 6연속 득점해 승부를 갈랐다.



열 점 차 이상 벌린 한국은 경기 후반 비주전 멤버를 대거 투입하며 체력 안배에 나서기도 했다.



강소휘는 양팀 최다인 14점을 올리며 승리를 이끌었다.



이다현은 12점, 이예림은 9점으로 힘을 보탰다.



첫 경기를 승리로 장식한 한국은 17일 카타르(106위)와 2차전을 치른 뒤 18일 조별리그 최대 경쟁팀인 베트남(32위)을 만난다.



한국은 베트남을 반드시 꺾고 조 1위로 8강에 진출해야 한다.



조 2위로 통과할 경우 B조 1위가 유력한 중국(7위)과 만날 가능성이 크다.



이날 베트남은 카타르를 3-0으로 완파했다.

<연합>

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