“지역과 함께”… 안동병원, 9개 복지시설 추석선물 나눔

안동의료재단 안동병원이 민족 최대 명절인 추석을 앞두고 지역사회 취약계층을 위한 따뜻한 나눔에 나섰다.

안동병원은 16일 임직원 50여명으로 구성된 ‘나눔365 봉사단’을 통해 안동을 비롯한 단양·영양·청송 등 인근 지역 사회복지시설 9곳을 직접 찾아 기부물품을 전달하고 명절 인사를 전했다.

안동병원 ‘나눔365 봉사단’이 지역 사회복지시설 9곳을 직접 찾아 기부물품을 전달하고 명절 인사를 전했다.

이번 나눔은 지난 설 명절에 이은 사회공헌 활동이다. 안동지역 성좌원·안동단비마을·안동효마을·애명노인마을·혜성요양원 등 6개 기관과 충북 단양 다사랑노인요양원, 영양사랑노인요양원, 청송 아름다운실버타운 등 관외 3개 기관에 온정을 전했다.

안동병원은 물품 기부를 넘어 지역 상생을 위한 환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 다각도로 펼치고 있다.

대형 산불 피해를 본 일직·남선·길안면 등지를 직접 찾아 한방 무료진료를 제공했다. 12월까지 임하·남후면 일대로 찾아가는 의료봉사를 확대한다. 앞서 안동병원은 산불 발생 당시에도 성금 전달과 피해 주민 임시주택 냉장고 지원 등을 발 빠르게 진행한 바 있다.

권부옥 나눔365 봉사단장은 “명절마다 지역 이웃을 찾아 마음을 나누고 필요한 곳에 의료의 손길을 전하는 것은 지역 대표 의료기관으로서 당연한 책무”라며 “앞으로도 지역사회와 함께 호흡하며 지속 가능한 나눔을 이어가겠다”고 말했다.

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