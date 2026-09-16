후티 반군, 예멘 마리브주 상공에서 사우디 F-15기 격추

예멘 후티 반군은 16일 예멘과 사우디아라비아 간 적대 행위가 공중 작전과 국경을 넘는 공격으로 격화되며 새 국면에 접어든 가운데 북동부 마리브주 상공에서 사우디 F-15 전투기를 격추했다고 밝혔다.

후티 반군 대변인 야히야 사레아는 후티가 운영하는 알-마시라 TV를 통해 발표한 성명에서, 이 전투기가 마리브에서 사우디가 지원하는 예멘군을 위한 '적대적 작전'을 수행하던 중 현지에서 제작된 지대공 미사일에 피격됐다고 말했다.

예멘 후티 반군은 16일 예멘과 사우디아라비아 간 적대 행위가 공중 작전과 국경을 넘는 공격으로 격화되며 새 국면에 접어든 가운데 북동부 마리브주 상공에서 사우디 F-15 전투기를 격추했다고 밝혔다. 사진은 2025년 5월13일 도널드 트럼프 미 대통령을 태운 전용기 에어포스원이 사우디에 도착하는 것을 사우디 공군 F-15 전투기들이 이를 호위하는 모습. AP=뉴시스

사레아는 이후 후티군이 마리브 공역에 진입해 추락한 항공기 잔해를 수색하던 사우디 F-15와 타이푼 전투기 편대에 자체 제작한 방공미사일을 발사해 퇴각하게 만들었다고 덧붙였다.

사우디는 후티의 성명에 대해 즉각입장을 내놓지 않았으며, 보도된 항공기 격추 사실도 독립적으로 확인되지 않았다.

사레아는 또 사우디의 F-15와 타이푼 전투기들이 지난주 동안 예멘 7개 주에서 450회가 넘는 공습을 감행해 민간인 피해를 냈다고 전했다. 그는 그러나 전체 사상자 수를 제시하지 않았다.

그는 그 단체가 예멘의 영공과 주권 침해로 간주하는 것에 대해 "모든 가능한 수단"을 계속 사용할 것이라고 말했다

대변인은 또한 후티 반군이 메카를 공격하려 했다는 사우디의 주장도 부인하며, 이 단체가 이슬람 성지에 '위험을 끼치지 않는다'고 밝혔고, 국경을 넘는 작전은 사우디의 석유 시설과 군사 기지를 겨냥했다고 말했다.

이러한 예멘 반군의 부인은 사우디 주도 연합군이 15일 사우디 방공망이 메카 남쪽에서 후티 드론을 요격해 파괴했다고 밝힌 뒤 나왔다. 그 드론은 이슬람의 가장 신성한 도시 위의 제한 공역에 진입하기 전이었다.

<뉴시스>

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