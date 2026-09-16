한국공항공사 고객만족센터, 4년 연속 우수 콜센터로 선정

한국공항공사 고객만족센터가 4년 연속 우수 콜센터로 선정됐다.

한국공항공사는 ‘KAC 고객만족센터’가 15일 한국표준협회(KSA)가 실시한 2026년 한국콜센터 품질지수(KS-CQI) 조사에서 4년 연속 우수 콜센터로 뽑혔다고 16일 밝혔다.

15일 열린 ‘2026년 KS-CQI 우수콜센터 인증수여식’에서 노병관 한국공항공사 서비스개발부장(오른쪽)이 인증서를 받고 기념촬영을 하고 있다.

KS-CQI는 콜센터의 서비스 품질 수준을 평가해 지수화한 것으로 올해 조사는 지난 5월부터 약 2개월간 공공기관, 도소매 등 56개 업종, 총 242개 기관·기업​을 대상으로 실시됐다.

KAC 고객만족센터는 본원적 서비스,부가적 서비스,신뢰성,친절성 등 서비스품질 7개 분야 평가에서 우수 콜센터 선정 기준을 충족했다.

KAC 고객만족센터는 전국 공항 이용객의 문의와 불편사항을 접수하는 고객 소통 창구다. 항공편·주차·교통·유실물·편의시설 등 공항 이용 관련 1차 상담과 불편·불만 접수·전달 등의 업무를 연중무휴 수행하고 있다.

한국공항공사는 고객에게 보다 정확하고 만족도 높은 상담서비스를 제공하기 위해 상담품질을 지속적으로 점검·관리하고 있으며, 특히 우수사례와 개선사항 공유, 정기 CS교육·멘토-멘티 활동 등을 통해 상담직원의 현장 대응 역량을 키우고 있다.

또 단순·반복 문의에 신속하게 응대하고 고객이 시간과 장소에 관계없이 필요한 정보를 안내받을 수 있도록 AI 콜봇 도입 등 24시간 상담서비스의 디지털 전환도 추진할 계획이다.

손종하 한국공항공사 운영본부장은 “4년 연속 KS-CQI 우수 콜센터 선정은 고객과 직접 소통하는 상담직원들의 노력과 상담품질 개선을 위해 전 직원이 함께 힘쓴 결과”라며 “고객의 목소리를 세심하게 듣고 지속적인 모니터링과 교육으로 고객이 체감할 수 있는 서비스 수준을 높여 나가겠다”고 말했다.

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