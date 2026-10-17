1억 사기당하고 달걀로 버티던 기욤 패트리, 대저택·슈퍼카 억만장자 된 사연

1998년 겨울, 캐나다 퀘벡의 차가운 눈발을 뒤로한 채 태평양을 건넌 열일곱 살 소년의 손에는 작은 가방 하나와 재능만이 들려 있었다. 당시 전 세계 배틀넷 랭킹 1위. 그 타이틀 하나만 믿고 아무런 연고도 없는 한국 땅에 발을 디딘 기욤 패트리의 등장은 e스포츠 역사 전체를 흔들어놓은 크나큰 충격이었다. 테란과 저그, 프로토스까지 세 종족을 자유자재로 다루며 상대를 압도하던 그의 플레이는 파괴적이면서도 매혹적이었다. 온게임넷 스타리그 초대 우승컵을 거머쥔 그는 단숨에 스타덤에 올랐고, 대중은 그를 ‘0대 본좌’라 부르며 열광했다.

대한민국 e스포츠의 여명기를 열었던 푸른 눈의 전사, 그 찬란했던 시작점. JTBC ‘비정상회담’ 자료 화면 캡처

그러나 당대 e스포츠는 지금처럼 체계적인 시스템을 갖춘 거대한 산업이 아니었다. 게임이 하나의 문화나 직업군으로 온전히 인정받지 못하던 과도기에 프로게이머라는 명함은 언제 부서질지 모르는 살얼음판과 같았다. 그 불안정한 환경 속에서 기욤의 방황은 시작되었다. 수십 시간씩 모니터 앞에 붙어 피를 토하는 연습을 거듭하던 다른 선수들과 달리 그는 자유로운 영혼의 소유자였다. 대회가 코앞인데도 피아노를 치거나 친구들과 어울려 돌아다녔고, 경기 맵의 구조조차 제대로 파악하지 않은 채 무대에 오르기 일쑤였다. 천부적인 재능은 자만과 여유를 동시에 품게 만들었고, 그것은 다가올 추락의 전조였다.

후발 주자들이 치열하게 연마해 온 빌드와 전술은 그의 감각적인 플레이를 서서히 잠식했다. 연습량의 부족은 성적 부진으로 이어졌고, 무대 위에서 스러져가는 시간은 그를 지치게 만들었다. 2004년을 끝으로 그는 화려했던 프로 게임계를 조용히 떠났다. 무대 뒤로 물러선 그에게 남은 것은 과거의 영광을 증명하는 빛바랜 트로피와 현실의 벽뿐이었다. 당시의 e스포츠 선수들은 은퇴 이후의 삶을 담보할 수 없는 구조 속에 방치되어 있었고, 기욤 역시 그 거친 파도를 홀로 맞아내야 했다.

게임판을 떠난 청년에게 다가온 것은 영광의 잔재가 아니라 뼈아픈 바닥이었다. 한국 생활에 깊숙이 스며들었다고 믿었던 무렵, 가장 신뢰하던 지인에게 전 재산과 다름없는 1억원을 통째로 사기당하는 사건이 터졌다. 일찍부터 거액의 상금을 손에 쥐며 세상 물정에 어두웠던 그는 하루아침에 모든 것을 잃었다. 한때 가격표도 보지 않고 물건을 사던 풍요로움은 신기루처럼 사라졌고, 달걀 한 판으로 한 달을 버텨야 하는 극한의 생활고가 그의 어깨를 짓눌렀다. 방세는 밀려 있었고, 미래는 한 치 앞도 보이지 않는 암흑이었다. 한국이라는 낯선 타국에서 겪은 배신과 빈곤은 사람을 무너뜨리기 충분했다.

바닥을 친 절망 속에서 냉정하게 판을 다시 읽기 시작한 시간. 세계일보 자료사진

하지만 기욤은 주저앉아 신세를 한탄하거나 세상을 향해 분노를 쏟아내지 않았다. 그는 다시 허리를 곧추세우고 현실을 직시했다. 바닥을 쳐본 자만이 가질 수 있는 냉정함으로 판을 다시 읽기 시작했다. 세상이 돌아가는 흐름을 놓지 않고 파악한 덕에 기사회생의 기회가 찾아왔다. 비트코인이 대중의 관심 밖에서 조롱받던 시절, 그는 그 가치를 알아보고 과감하게 시드머니를 투입했다. 여기에 주식과 부동산 투자를 유기적으로 병행하며 자산을 불려 나갔다. 실패를 단순한 상처로 남겨두지 않고 철저한 자기관리와 현실적인 실행 루틴을 체화한 결과였다.

스스로의 손으로 인생의 주도권을 되찾고 거머쥔 결실. KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 화면 캡처

과거의 상처는 단단한 갑옷이 되어 그의 삶을 지탱했다. 서울 송파구 잠실에 거처를 마련하고 강남구 청담동에 프렌치 레스토랑을 직접 운영하는 어엿한 사업가이자 투자자로 완벽하게 변신했다. 방송을 통해 비친 그의 일상은 생활고를 완전히 지워낸 억만장자의 풍모를 고스란히 보여주었다. 양평에 위치한 수영장 딸린 대저택급 별장과 고급 슈퍼카는 그가 옛날 스타에 머무르는 사람이 아니라, 스스로의 손으로 인생의 주도권을 되찾은 승리자임을 증명하고 있었다.

그렇게 삶의 궤도를 완전히 수정한 그는 가정에서도 안정을 찾았다. 2022년 14세 연하의 아내와 부부의 연을 맺었으며, 2023년에는 딸까지 품에 안으며 단란한 가정을 꾸리고 있다. 캐나다 출신의 소년이 한국이라는 이국 땅에서 겪어낸 파란만장한 세월은 한 편의 대하드라마와도 같다. 영웅 서사로 포장된 가짜 감동이 아니라, 거듭된 결핍과 시련이라는 현실 속에서 치밀한 계산과 통찰로 삶의 판도를 뒤집은 한 인간의 치열한 생존기이기 때문이다.

영웅의 타이틀을 내려놓고 평범한 아버지로 완성한 진짜 전성기. 기욤 패트리 SNS

방황 속에서도 실패를 두려워하지 않고 시대의 흐름에 몸을 던지되, 철저하고 현실적인 감각으로 자신의 배를 안전한 항구로 건져 올린 기욤 패트리의 여정은 묵묵히 오늘을 살아가는 이들에게 선명한 자극을 건넨다.

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