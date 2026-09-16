점봉산서 올해 첫 단풍 관측… 국립수목원 시민관측활동으로 확인

산림청 국립수목원은 지난 14일 점봉산 산림유전자원보호구역에서 올해 첫 단풍이 관찰됐다고 밝혔다.

16일 국립수목원에 따르면 이번 관측은 국립수목원이 운영하는 식물계절 시민관측활동에 참여한 시민이 현장에서 잎의 색 변화를 직접 확인하고 사진과 함께 기록했다.

점봉산에서 관측된 올해 첫 단풍. 국립수목원 제공

식물계절은 꽃이 피거나 단풍이 드는 등 계절에 따라 나타나는 식물의 변화를 말한다. 이러한 변화를 꾸준히 기록하면 기후변화에 따른 산림생태계의 변화를 살펴보는 중요한 자료로 활용할 수 있다.

올해 첫 단풍이 관찰된 점봉산은 다양한 산림생물과 유전적 다양성을 보호하기 위해 지정·관리되고 있는 산림유전자원보호구역이다.

이번 관측은 단풍 시기를 알리는 것을 넘어 보호지역 식물의 계절변화를 지속적으로 기록한다는 점에서 의미가 있다.

국립수목원은 앞으로 점봉산을 비롯한 전국의 관측자료를 지속적으로 축적해 지역과 식물에 따라 단풍이 언제 시작되는지를 살펴볼 계획이다.

국민 누구나 식물계절관측 웹앱(knpn.nature.go.kr)을 통해 주변 식물의 계절변화를 직접 관찰하고 기록할 수 있으며, 첫 단풍을 비롯한 관측자료도 확인할 수 있다.

국립수목원 관계자는 “점봉산의 첫 단풍은 가을을 알리는 반가운 풍경이면서 우리 숲의 변화를 보여주는 하나의 생태 기록”이라며 “국민과 함께 산림의 계절변화를 꾸준히 기록해 생태계 변화를 이해하고 생물다양성을 보전하는 자료로 만들어 가겠다”고 말했다.

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