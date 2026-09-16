임병기 "사극 찍다 두개골 골절…7일간 혼수상태"

배우 임병기가 사극 촬영 중 크게 다쳤던 당시를 떠올린다.

16일 오후 8시 방송되는 TV조선 '퍼펙트 라이프'에는 임병기가 출연해 57년 연기 인생을 돌아본다.

배우 임병기. TV조선 제공

임병기는 드라마 '한명회' '장녹수' '용의 눈물' '불멸의 이순신' '대조영' 등 다수의 사극에 출연했다.

그는 "역사 속 인물을 현실에서 연기한다는 게 감사하다"며 사극에 대한 애정을 드러냈다.

촬영 중 큰 부상을 입었던 일화도 공개한다.

임병기는 "사극을 찍다 여러 번 죽다 살아났다. '태조 왕건' 촬영 중 말에서 떨어지면서 바위에 머리를 부딪혀 두개골이 골절됐다. 7일간 혼수상태였고, 그때 다친 고관절에 괴사가 와 인공관절 수술을 받고 장애 5급 판정을 받았다"고 말했다.

이어 "'왕의 여자' 촬영 때는 빗길에 말이 미끄러져 낙마해 갈비뼈 7대가 골절됐다"고 밝혔다.

이를 들은 배우 신승환은 "불멸의 사나이시다"라며 놀라워했다.

임병기의 일상도 공개된다. 그는 아침에 일어나 '동의보감'을 읽는 모습을 보였다.

MC 현영이 "왜 동의보감을 읽으시냐"고 묻자 임병기는 "몸은 마음의 집이다. 치료 목적 이전에 우선 마음을 다스려야 한다"고 답했다.

이어 "동의보감이 사극 연기에도 도움이 되는지?"라는 질문에는 "그렇다. 제작 미팅에서 이야기 나눌 때 도움이 된다"고 말했다.

<뉴시스>

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