대구시의회 “통합 에너지자원공사 대구 유치해야”

대구시의회는 16일 성명을 내고 정부가 추진 중인 한국가스공사와 한국석유공사의 통합 법인인 (가칭)에너지자원공사를 대구에 유치해야 한다고 강력히 촉구했다.

대구시의원들이 16일 오전 ‘에너지자원공사 대구 유치 성명서’를 발표하고 있다. 대구시의회 제공

시의회는 “정부가 ‘공공기관 기능개혁 추진방안’을 통해 양 기관의 통합을 공식화한 상황”이라며 “통합 대상 중 가스공사가 석유공사에 비해 높은 역량을 갖추고 있고, 이미 대구를 기반으로 전국 단위의 통합 공급망 관리시스템을 구축해 안정적으로 운영 중인 만큼 가스공사를 중심으로 통합이 추진돼야 한다”고 강조했다.

이어 대구시의 에너지 산업 역량도 핵심 유치 명분으로 내세웠다. 시의회는 “대구는 솔라시티 정책과 탄소배출권 거래사업을 전국 지자체 최초로 시행하는 등 대한민국 에너지 정책을 선도해 왔다”며 “세계에너지총회와 세계가스총회 등 대형 국제행사를 성공적으로 개최해 강력한 글로벌 에너지 네트워크를 보유하고 있다”고 설명했다.

마지막으로 시의회는 “정부는 에너지자원공사의 대구 유치를 조속히 확정해 지역 간 소모적인 유치 경쟁을 방지하고, 일관된 국가균형발전의 대원칙을 엄격히 준수하라”고 촉구했다.

임인환 대구시의회 의장은 “대구는 에너지 제반 노하우와 관리 기능, 정책적 상징성을 모두 갖춘 준비된 에너지 혁신도시”임을 재차 강조하고, “에너지자원공사가 설립된다면 당연히 대구 혁신도시가 합리적 선택이자 최적지임에 재론의 여지가 없다”고 대구 유치를 강력히 촉구했다.

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