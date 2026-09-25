가을만 되면 재채기·콧물…감기인 줄 알았는데 알레르기비염?

가을철마다 재채기와 맑은 콧물이 반복된다면 단순한 환절기 감기가 아니라 알레르기비염을 의심해볼 필요가 있다.

특히 가을에는 쑥과 돼지풀, 환삼덩굴 등 잡초류에서 발생하는 꽃가루가 알레르기 증상을 유발할 수 있어 주의가 필요하다.

비염. 게티이미지뱅크

25일 의료계에 따르면 알레르기비염은 코 점막이 특정 물질인 원인 항원에 과민 반응을 일으키면서 발생하는 질환이다. 대표적인 증상으로는 발작적이고 반복적인 재채기와 맑은 콧물, 코막힘, 코와 눈의 가려움 등이 있다.

감기와 증상이 비슷하지만 나타나는 양상에는 차이가 있다. 감기는 바이러스 감염이 원인인 경우가 많아 인후통이나 발열, 몸살 등이 함께 나타날 수 있으며, 일정 기간이 지나면 자연스럽게 호전되는 경우가 많다.

반면 알레르기비염은 특정 계절이나 장소에서 증상이 반복되는 것이 특징이다. 아침에 일어났을 때 재채기와 맑은 콧물이 반복되거나 특정 장소에 갔을 때 증상이 심해진다면 알레르기비염을 의심해볼 수 있다.

전영준 의정부을지대학교병원 이비인후과 교수는 “가을철에는 잡초류 꽃가루 등 알레르기 원인 물질에 노출되면서 비염 증상이 심해질 수 있다”며 “매년 비슷한 시기에 재채기와 콧물 등이 반복된다면 알레르기비염 여부를 확인해보는 것이 좋다”고 말했다.

쑥·돼지풀·환삼덩굴 등 잡초류에서 발생하는 꽃가루는 대표적인 알레르기 유발 물질로 꼽힌다. 꽃가루 등 원인 물질을 완전히 피하기 어렵다면 노출을 최대한 줄이는 것이 중요하다.

꽃가루가 많이 날리는 시기에는 외출을 줄이고, 외출할 때는 마스크를 착용하는 것이 도움이 된다. 외출 후에는 옷을 털고 손과 얼굴을 씻어 몸에 묻은 꽃가루를 제거하는 것이 좋다.

실내로 꽃가루가 들어오는 것을 막고 실내 청소와 적절한 환기를 통해 먼지와 알레르기 원인 물질을 줄이는 것도 필요하다.

알레르기비염은 생명을 위협하는 질환은 아니지만 코막힘과 콧물이 지속되면 수면과 집중력 등 일상생활에 불편을 줄 수 있다. 코막힘이 장기간 지속되면서 다른 코 질환으로 이어질 가능성도 있다.

치료는 증상과 원인에 따라 항히스타민제와 비강 스테로이드 등의 약물치료가 주로 시행된다. 필요한 경우 알레르기 검사를 통해 원인 항원을 확인하고 이에 맞춰 치료와 생활관리를 할 수 있다. 증상에 따라 콧물에 대한 냉동치료 등 수술적 치료가 활용되기도 한다.

전 교수는 “알레르기비염은 원인 물질을 피하고 적절한 치료를 병행하면 증상을 효과적으로 관리할 수 있다”며 “증상이 반복되거나 코막힘 등으로 일상생활에 불편을 겪는다면 무조건 참기보다 전문의 진료를 통해 도움을 받는 것이 좋다”고 말했다.

이어 “가을철마다 반복되는 재채기와 콧물을 단순히 환절기 증상으로 넘기기보다 자신의 증상이 언제, 어떤 환경에서 심해지는지 살펴보는 것이 알레르기비염을 관리하는 첫걸음”이라고 말했다.

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