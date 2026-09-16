제주 경찰, 소상공인 등친 노쇼·골드바 투자·중고품 판매 사기 일당 검거

소상공인을 대상으로 한 노쇼 사기와 허위 중고물품 판매, 골드바 투자 사기 등 수법을 가리지 않는 사기 범행으로 100억원이 넘는 범죄 수익을 챙긴 범죄 조직이 경찰에 적발됐다.

제주경찰청은 허위 중고물품 판매 사기 등 다양한 사기 수법으로 피해자 1341명에게서 108억원을 가로챈 혐의로 사기 총책 30대 A씨 등 조직원 31명을 검거하고 이 중 12명을 구속했다고 16일 밝혔다.

제주경찰청이 AI 허위 중고물품 판매·노쇼·골드바 투자 사기 등 다양한 수법으로 1341명에게서 108억원을 편취한 조직원 31명을 검거하고 12명을 구속한 사건을 형상화한 이미지. 수법별 피해액(노쇼 73.4억원, AI 허위 24억원, 골드바 10.8억원)을 계층형 데이터로 표현해 범행의 규모와 다층성을 시각화했다. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

또 아직 검거하지 못한 또 다른 총책 30대 B씨에 대해 인터폴 적색수배와 함께 여권 무효화 조치를 했다.

이들은 지난해 8월부터 올해 4월까지 인공지능(AI) 기술을 활용한 허위 중고물품 이미지를 중고물품 거래 플랫폼에 올려 물품을 실제 보유한 것처럼 속이는 수법 등으로 총 1091명의 피해자에게서 약 24억원을 편취한 혐의를 받고 있다.

경찰은 또 A씨 등 조직원 일부가 해외 번호를 국내 번호로 불법 변경하는 ‘010 변작기’를 이용해 국내 소상공인 141명을 대상으로 노쇼 사기를 벌여 약 73억4000만원을 가로챈 여죄도 밝혀냈다.

노쇼 사기 벌일 때 오고갔던 문자.

경찰은 ‘010 변작기’ 56대를 모두 압수하고, 이들 변작기를 통해 위조·사용된 전화번호 198개에 대해 모두 차단 조치했다.

이와 함께 A씨 등은 지난 3월부터 사우디아라비아 광산의 골드바를 저렴하게 판매한다고 속여 서울 등 국내 거주자 109명으로부터 10억8000만원을 가로챈 혐의도 받고 있다. A씨 등의 범행을 의심하는 피해자들에게는 호르무즈 해협 봉쇄로 골드바 배송이 늦어지고 있다고 거짓말한 것으로 조사됐다.

중고물품 거래 플랫폼에 올라간 허위 매물 사진.

경찰은 이번 범죄 조직의 경우 해외 사기 총책 지휘 아래 범행 조직원들이 점조직형·분업형 구조를 갖추고 다양한 종류의 범행으로 진화한 특징이 있다고 설명했다.

제주경찰청 관계자는 “최근 사기 조직들이 AI 기술 등을 활용해 실제 물품을 보유하고 있는 것처럼 사진이나 거래 관련 자료를 조작하는 등 사기 수법이 갈수록 지능화되고 있다”며 “온라인 중고 거래 시 판매자가 보내온 사진이나 설명만 믿지 말고 실제 물품의 보유 여부와 거래 상대방을 꼼꼼히 확인해야 한다”고 당부했다.

또한 “정부나 공공기관을 사칭해 물품 구매·대리결제 등을 요구하는 경우 해당 기관의 공식 대표번호를 통해 사실관계를 확인하고, 조금이라도 의심스러운 요구가 있다면 거래를 중단해야 한다”고 말했다.

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