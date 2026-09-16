수원 초교 '로봇 튀김실'서 불…돈가스 800인분 조리 중

조리 로봇을 도입해 인근 학교의 급식까지 전담하는 경기도 내 한 초등학교의 '거점형 튀김실'에서 대량 조리 중 불이 나 학생과 교직원 수백 명이 대피하는 일이 벌어졌다.



16일 경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오전 9시 4분께 수원시 장안구 A초등학교 1층 급식 조리시설에서 불이 났다.

경기도소방재난본부 제공

이 불로 학생 330명과 교직원 44명 등 370여 명이 화재 경보와 안내방송에 따라 긴급 대피했다.



불은 소방당국에 의해 40여 분 만에 꺼졌으나, 60대 조리사 1명이 연기를 마셔 병원으로 이송됐다. 학생 피해는 없는 것으로 확인됐다.



화재가 발생한 곳은 경기도교육청이 올해 3월부터 시범 운영 중인 '거점형 학교급식 튀김 지원실'이다.



급식 종사자들의 고온 작업과 조리 흄(fume·미세 분진) 노출을 막기 위해 튀김 전용 조리 로봇 4대를 설치한 첨단 시설이다. 하루 최대 4천800명분을 조리할 수 있으며, 이곳에서 조리한 튀김요리를 인근 학교에 공급한다.



이날도 불이 난 A학교의 학생 수보다 많은 800명분의 돈가스를 한 번에 튀기던 중 불이 시작된 것으로 경찰과 소방당국은 추정하고 있다.



종사자 보호를 위해 도입된 최신 자동화 시설에서 화재가 발생함에 따라, 대량 집중 조리 시설에 대한 안전 점검이 필요하다는 지적이 나온다.



경찰과 소방당국은 튀김 조리시설의 과열이나 기계적 결함 등 여러 가능성을 열어두고 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

<연합>

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