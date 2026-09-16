정점식 “김승원 후보자야말로 사회적 흉기…임명 강행하면 민심이 심판”

국민의힘 정점식 원내대표는 16일 김승원 법무부 장관 후보자를 “사회적 흉기”라고 비판하며 이재명 대통령에게 지명 철회를 촉구했다.

정 원내대표는 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 김 후보자를 “역대 최악의 법무부 장관 후보자”라고 규정하며 “청문회는 출발부터 김승원 지키기를 위한 방탄과 국민 기만이었다”고 비판했다.

정점식 국민의힘 원내대표가 16일 서울 여의도 국회에서 김승원 법무부 장관 후보자 인사청문회 등 현안 관련 기자간담회를 하고 있다. 뉴스1

정 원내대표는 전날 인사청문회에서 더불어민주당 의원들이 국민의힘 의원들을 향해 ‘악마’, ‘독사’ 등의 표현을 쏟아낸 데 대해 “햄스터를 폐사시킨 약물을 사람에게 투약하게 만든 것이 악마적 행태고, 이를 주가조작에 악용한 자들이 독사와 같다”며 “이런 약을 청탁 로비해준 김 후보자야말로 사회적 흉기”라고 맞받았다.

김 후보자가 코로나19 치료제 임상시험 승인 청탁 의혹과 관련해 “저는 문과였다”, “치료제에 대한 성능을 알 수 없다”고 답변한 것을 두고는 “잘 알지도 못하는 약을 왜 승인시켜 주기 위해 민원을 넣었나”라고 추궁했다. 이어 “그저 보고 싶어서 눈물이 나는 지인의 말만 듣고 압력을 행사했다고 자인한 꼴”이라며 “불법 청탁을 자백한 증거”라고 주장했다.

김 후보자와 서영교 국회 법제사법위원장이 청문회 도중 눈물을 흘린 데 대해서는 “변명조차 어려우니 청문회를 신파극으로 전락시킨 것”이라고 꼬집었다. 정 원내대표는 “민주당 의원들은 청문위원으로서 검증을 포기하고 후보자에게 낯 뜨거운 칭찬을 늘어놓았다”며 “이게 청문회인가, 아니면 정치적 슈퍼챗인가”라고 했다.

그는 또 “후보자는 공소 취소와 관련해 명확한 답변을 하지 못했다. 장관이 되면 공소 취소를 시도할 것이 뻔하다”며 “이 대통령이 김 후보자 임명을 강행한다면 재판보다 더 무서운 민심의 심판을 받게 될 것”이라고 경고했다.

정 원내대표는 이날 인사청문회가 열리는 강신철 국방부 장관 후보자와 홍지선 국토교통부 장관 후보자에 대해서도 지명 철회를 촉구했다. 강 후보자가 철거민 자격으로 서울 서초구 아파트를 특별분양받은 것을 두고 “철거민 위장작전에 성공했다”고 비판했고, 홍 후보자를 향해서는 “청와대의 뜻에 철저히 복종하는 실무형 장관에 그칠 것”이라고 지적했다.

정 원내대표는 세 후보자의 인사청문경과보고서 채택에 협조할지를 묻는 말에 “구체적으로 청문위원들과 논의해 봐야겠지만, 개인적으로는 불가하다는 생각을 갖고 있다”고 답했다.

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