효민 "10살 연상 남편과 지인 생일파티서 처음 만나…남 주자니 싫어 결혼"

티아라 효민이 10살 연상 남편과의 첫 만남과 결혼을 결심하게 된 계기를 설명했다.

유튜브 채널 '고소영'은 지난 15일 티아라 효민이 게스트로 출연한 영상을 공개했다.

유튜브 채널 '고소영' 영상 갈무리

영상에서 고소영은 "나한테 효민이는 항상 아기 같았는데 갑자기 결혼한다고 해서 깜짝 놀랐다"라고 말했다. 이에 효민이 "지인 생일이었는데 그때 남편이 좀 늦게 왔다, 얼핏 봤는데 느낌이 있었다"라고 회상하자, 고소영은 "한 번 쳐다볼 비주얼이긴 하다"라고 반응했다. 그러자 효민이 "그 정도는 아니다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이후 효민은 "그때까지만 해도 나보다 네다섯살 오빠겠다 싶었다, 그런데 열 살 차이 나더라"라며 "처음에는 결혼 생각이 크게 없었다, 근데 오빠를 만나면서 그런 단어들이 자연스럽게 나왔다"라고 전했다. 당시 효민은 "친구랑 통화하면서 '결혼 얘기가 나올 거 같은데 어떡하지' 했는데 또 남 주자니 그게 싫어서 결혼하겠다고 했다"라며 또 한 번 웃음을 선사했다.

이어 고소영이 "자기 결혼식 자기가 다 하겠다고 하더라"라고 하자, 효민은 "그렇게 힘들 줄 몰랐다, 전날 새벽까지 발렛 등록하고 좌석 배치했다"라고 전해 놀라움을 줬다.

한편 효민은 지난해 4월 서울대 출신 금융인으로 알려진 10세 연상 비연예인과 결혼했다.

<뉴스1>

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