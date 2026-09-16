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효민 "10살 연상 남편과 지인 생일파티서 처음 만나…남 주자니 싫어 결혼"

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유튜브 채널 '고소영' 15일 공개

티아라 효민이 10살 연상 남편과의 첫 만남과 결혼을 결심하게 된 계기를 설명했다.

 

유튜브 채널 '고소영'은 지난 15일 티아라 효민이 게스트로 출연한 영상을 공개했다.

 

유튜브 채널 &#39;고소영&#39; 영상 갈무리
유튜브 채널 '고소영' 영상 갈무리

영상에서 고소영은 "나한테 효민이는 항상 아기 같았는데 갑자기 결혼한다고 해서 깜짝 놀랐다"라고 말했다. 이에 효민이 "지인 생일이었는데 그때 남편이 좀 늦게 왔다, 얼핏 봤는데 느낌이 있었다"라고 회상하자, 고소영은 "한 번 쳐다볼 비주얼이긴 하다"라고 반응했다. 그러자 효민이 "그 정도는 아니다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

 

이후 효민은 "그때까지만 해도 나보다 네다섯살 오빠겠다 싶었다, 그런데 열 살 차이 나더라"라며 "처음에는 결혼 생각이 크게 없었다, 근데 오빠를 만나면서 그런 단어들이 자연스럽게 나왔다"라고 전했다. 당시 효민은 "친구랑 통화하면서 '결혼 얘기가 나올 거 같은데 어떡하지' 했는데 또 남 주자니 그게 싫어서 결혼하겠다고 했다"라며 또 한 번 웃음을 선사했다.

 

이어 고소영이 "자기 결혼식 자기가 다 하겠다고 하더라"라고 하자, 효민은 "그렇게 힘들 줄 몰랐다, 전날 새벽까지 발렛 등록하고 좌석 배치했다"라고 전해 놀라움을 줬다.

 

한편 효민은 지난해 4월 서울대 출신 금융인으로 알려진 10세 연상 비연예인과 결혼했다.

<뉴스1>


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